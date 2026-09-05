Донесли лично до Путина: Буданов раскрыл тайные детали срыва режима тишины 5 5.09.2026, 14:09

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Кирилл Буданов

Фото: Украинская правда

Украина предлагала РФ прекращение огня, но ответа не последовало.

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина предлагала России режим прекращения огня на время визита американской делегации в Москву и Киев, однако ответа не последовало. Об этом он рассказал в комментарии «Суспільному» в субботу, 5 сентября.

По словам Буданова, предложение «донесли лично до диктатора Владимира Путина». Оно касалось временного прекращения воздушных ударов и боевых действий на фронте.

«Но дроны летят, вы всё видели», — сказал Буданов.

Руководитель Офиса президента Украины предположил, что Россия не будет наносить удары по Киеву во время визита спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, который ожидается 6 сентября.

В субботу Россия продолжила обстрелы Украины. В результате атак подтверждена гибель пяти человек в Каменском Днепропетровской области. В Николаеве из-за удара по торговому центру Эпицентр пострадали два человека. Также ночью были зафиксированы попадания БПЛА в Киевской, Полтавской, Одесской и других областях Украины.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Украину 6 сентября — после визита в Россию 5 сентября. Украина приостановила удары большой дальности по РФ на этот период, чтобы обеспечить «нормальное функционирование российского воздушного пространства», говорил Зеленский.

В ночь на 5 сентября Силы обороны Украины получили приказ временно соблюдать режим тишины вдоль линии боевого соприкосновения в период с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Речь идет об инициативе украинской стороны.

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