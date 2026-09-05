Квота на льготный ввоз электромобилей в Беларусь полностью исчерпана 10 5.09.2026, 14:22

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Теперь такие авто облагаются пошлиной в 15%.

Установленная квота на беспошлинный ввоз электромобилей физическими лицами полностью выбрана. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет.

«При планировании дальнейшего таможенного декларирования следует учитывать необходимость уплаты таможенной пошлины в размере 15% от стоимости транспортного средства», — предупредили в ГТК.

Напомним, юрлица свой лимит исчерпали еще в июле.

Даже после исчерпания квоты население по-прежнему может ввозить электромобили не старше пяти лет без уплаты НДС.

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