В Крыму ликвидировали директора путинского фонда, собиравшего деньги на войну

В Крыму ликвидировали директора путинского фонда, собиравшего деньги на войну7
- 5.09.2026, 14:55
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Он получил минно-взрывные ранения вблизи Симферополя.
В Крыму ликвидирован исполнительный директор российского фонда «Народный фронт. Все для Победы!» Анатолий Чернышов. Он собирал средства и помощь для оккупационной армии РФ, пишет OBOZ.UA.
58-летний Чернышов получил смертельные минно-взрывные ранения вблизи Симферополя. Об этом сообщили в Telegram-канале организации.
По данным российского фонда, Анатолий Чернышов получил минно-взрывные травмы вблизи села Скворцово Симферопольского района в оккупированном Крыму.
Там утверждают, что ранения он получил в результате воздушного удара Украины. После этого мужчину госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.
В организации также сообщили о посмертном награждении Чернышова орденом Мужества.
Чернышов был председателем фонда с октября 2025 года. Организация была зарегистрирована в Москве в 2014 году, а ее деятельность связана со сбором средств и передачей помощи российским военным в рамках проправительственного «Всероссийского народного фронта».
Отметим, что «Народный фронт» – это проправительственная российская организация, созданная при участии главы Кремля Владимира Путина. Ее фонд «Все для Победы!» занимается сбором средств и обеспечением российских военных, воюющих против Украины.