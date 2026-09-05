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Песков: Путин дал указание три дня не бить по Киеву

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  • 5.09.2026, 15:26
  • 5,152
Песков: Путин дал указание три дня не бить по Киеву

Российские войска сразу же этот режим нарушили.

Путин приказал три дня не наносить удары по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

«Путин отдал распоряжение с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву», — сообщил Песков ТАСС.

Больше о заявлении российского диктатора на данный момент не известно.

Как известно, Путин уже неоднократно объявлял режим тишины, однако подконтрольные ему войска нарушали его.

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