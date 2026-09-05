Песков: Путин дал указание три дня не бить по Киеву

Песков: Путин дал указание три дня не бить по Киеву8
- 5.09.2026, 15:26
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Российские войска сразу же этот режим нарушили.
Путин приказал три дня не наносить удары по Киеву
Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
«Путин отдал распоряжение с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву», — сообщил Песков ТАСС.
Больше о заявлении российского диктатора на данный момент не известно.
Как известно, Путин уже неоднократно объявлял режим тишины, однако подконтрольные ему войска нарушали его.