Песков: Путин дал указание три дня не бить по Киеву 8 5.09.2026, 15:26

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Российские войска сразу же этот режим нарушили.

Путин приказал три дня не наносить удары по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин якобы отдал распоряжение с полуночи сегодняшнего дня в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

«Путин отдал распоряжение с полуночи сегодня в течение трех суток не наносить удары по Киеву», — сообщил Песков ТАСС.

Больше о заявлении российского диктатора на данный момент не известно.

Как известно, Путин уже неоднократно объявлял режим тишины, однако подконтрольные ему войска нарушали его.

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