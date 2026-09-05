В Пентагоне 50 должностных лиц прошли проверку на полиграфе 1 5.09.2026, 15:55

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Фото: Getty Images

Из-за утечки данных.

Около 50 военных офицеров и гражданских служащих Объединенного комитета начальников штабов США были подвергнуты проверке на полиграфе в рамках расследования утечек секретных сведений в прессу. Следователей прежде всего интересовали материалы о сокращении американских запасов боеприпасов на фоне войны с Ираном.

Об этом 4 сентября написала газета The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали изданию собеседники, во время проверок сотрудников спрашивали, передавали ли они журналистам засекреченные данные и разглашали ли сведения о снижении объемов вооружений США.

Проверки прошли в августе, после серии публикаций о нехватке важнейших видов боеприпасов — в частности, ракет большой дальности и ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Источники утверждают, что задача проверок заключалась не только в поиске возможных источников утечек, но и в том, чтобы показать, какие последствия ждут тех, кто будет передавать подобную информацию журналистам впредь.

В Объединенном штабе служат от 1500 до 2000 военных и гражданских должностных лиц, которые занимаются координацией военных операций, разработкой политики и планированием действий Вооруженных сил США совместно с командованиями по всему миру.

В Пентагоне отказались комментировать внутренние кадровые вопросы и расследования, но отметили, что относятся к утечкам информации крайне серьезно, поскольку они способны создавать угрозу национальной безопасности.

«Защита секретной информации имеет решающее значение для обеспечения безопасности Соединенных Штатов и наших войск, развернутых по всему миру», — заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Бывший главный военный прокурор ВМС США контр-адмирал Дональд Гутер отметил, что подобный масштаб проверок является беспрецедентным для американской армии.

«Я никогда не видел, чтобы полиграф применялся так широко или на таком высоком уровне. На моей памяти это беспрецедентный случай», — сказал он.

Отмечается, что президент США Дональд Трамп требовал усилить поиск источников утечек и называл «предательскими» публикации в СМИ, где критиковались действия Вашингтона в войне с Ираном и сообщалось о проблемах с запасами вооружений.

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