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Россия целенаправленно атаковала места прибытия Уиткоффа и Кушнера

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  • 5.09.2026, 16:13
  • 7,576
Россия целенаправленно атаковала места прибытия Уиткоффа и Кушнера
ФОТО: REUTERS

Зеленский подчеркнул, что Украина зафиксировала это преступление.

Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября российские войска нанесли точечные удары по аэропортам Киева и Борисполя — за день до ожидаемого визита американских переговорщиков. Президент Украины Владимир Зеленский связал эти атаки с планами Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прилететь в страну самолётом.

По словам украинского президента, российская сторона могла узнать о подготовке к прибытию американской делегации воздушным транспортом с посадкой в аэропорту «Киев» или в Борисполе — и нанесённые удары стали ответом именно на эту информацию.

Зеленский отметил, что подобная целенаправленность ударов по аэропортам наблюдается впервые за долгий период, и назвал произошедшее закономерной реакцией Москвы на обсуждение возможности использования самолёта для доставки американской делегации в Украину. Президент подчеркнул, что Киев зафиксировал этот инцидент как преступление со стороны России и учтёт его в дальнейших шагах.

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