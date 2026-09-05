Россия целенаправленно атаковала места прибытия Уиткоффа и Кушнера

Россия целенаправленно атаковала места прибытия Уиткоффа и Кушнера4
- 5.09.2026, 16:13
- 7,576
Зеленский подчеркнул, что Украина зафиксировала это преступление.
Вечером 4 сентября и ночью 5 сентября российские войска нанесли точечные удары по аэропортам Киева и Борисполя — за день до ожидаемого визита американских переговорщиков. Президент Украины Владимир Зеленский связал эти атаки с планами Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера прилететь в страну самолётом.
По словам украинского президента, российская сторона могла узнать о подготовке к прибытию американской делегации воздушным транспортом с посадкой в аэропорту «Киев» или в Борисполе — и нанесённые удары стали ответом именно на эту информацию.
Зеленский отметил, что подобная целенаправленность ударов по аэропортам наблюдается впервые за долгий период, и назвал произошедшее закономерной реакцией Москвы на обсуждение возможности использования самолёта для доставки американской делегации в Украину. Президент подчеркнул, что Киев зафиксировал этот инцидент как преступление со стороны России и учтёт его в дальнейших шагах.