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Белорус придумал необычный способ занять место на парковке

5
  • 5.09.2026, 19:16
  • 12,620
Белорус придумал необычный способ занять место на парковке

Находчивость оценили не все.

Житель Мяделя заблокировал место на парковке во дворе при помощи табуретки с прикрепленным шпилькой утяжелителем. На асфальте краской он написал номер квартиры.

Видео в TikTok опубликовал пользователь siarheikazheunikau. За сутки его посмотрело около 20 000 пользователей.

«Сколько килограмм он сюда накрутил на шпильку», — задается вопросом автор видео.

Белорус добавляет: если зимой подобное еще можно понять из-за необходимости расчищать место, то летом это выглядит недопустимо.

@siarheikazheunikau ЛИЧНОЕ МЕСТО ПАРКОВКИ МЯДЕЛЬ#мядель #вэтотдень #прикол ♬ оригинальный звук - СЕРГЕЙ

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