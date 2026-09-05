Белорус придумал необычный способ занять место на парковке

Белорус придумал необычный способ занять место на парковке5
- 5.09.2026, 19:16
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Находчивость оценили не все.
Житель Мяделя заблокировал место на парковке во дворе при помощи табуретки с прикрепленным шпилькой утяжелителем. На асфальте краской он написал номер квартиры.
Видео в TikTok опубликовал пользователь siarheikazheunikau. За сутки его посмотрело около 20 000 пользователей.
«Сколько килограмм он сюда накрутил на шпильку», — задается вопросом автор видео.
Белорус добавляет: если зимой подобное еще можно понять из-за необходимости расчищать место, то летом это выглядит недопустимо.
@siarheikazheunikau ЛИЧНОЕ МЕСТО ПАРКОВКИ МЯДЕЛЬ#мядель #вэтотдень #прикол ♬ оригинальный звук - СЕРГЕЙ