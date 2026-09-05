«Мадяр» предупредил НАТО об опасном плане Кремля

«Мадяр» предупредил НАТО об опасном плане Кремля1
- 5.09.2026, 16:48
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Под угрозой — страны Балтии.
Россия может рискнуть и попытаться оккупировать страны Балтии за считанные дни, как ранее планировала сделать это со столицей Украины. Об этом заявил командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт «Мадяр» Бровди в интервью SVT.
По его словам, «Киева за 3 дня» больше никогда не будет, но российский диктатор Владимир Путин может решиться на аналогичный сценарий в отношении союзников Украины.
«Киева за 3 дня больше никогда не будет, а вот не будет ли Балтии за 3 дня — я не уверен. Страны НАТО сильно недооценивают свою готовность к войне с использованием современных технологий», — предупредил командующий СБС.
«Мадяр» также обратил внимание Альянса на то, что дрон — чума третьего тысячелетия, и это не метафора, а математика. Он отметил, что в августе Россия в среднем запускала по Украине около 300 «Шахедов» ежедневно.
По его мнению, ни одна армия мира не готова к атакам такого масштаба, а использование традиционных средств ПВО для перехвата такого количества дронов стало бы чрезмерной нагрузкой для любой экономики.
Кроме того, командующий СБС добавил, что Россия продолжает наращивать свой военный потенциал. Речь идет о производстве и применении дронов и ракет, развитии систем ПВО, а также подготовке к возможной мобилизации.
«Мадяр» убежден, что Кремль видит: НАТО до сих пор не сформировало однозначной позиции по противодействию таким угрозам.