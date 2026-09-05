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Диетологи назвали специи, которые помогут похудеть

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  • 5.09.2026, 17:13
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Диетологи назвали специи, которые помогут похудеть

Их шесть.

Эти пряности не только обогащают блюда вкусом, но и содержат вещества, которые помогают в лечении различных заболеваний, способствуют улучшению здоровья и поддерживают процессы похудения, пишет «Курсор».

Чили

Острая специя, которая стимулирует пищеварение благодаря содержанию капсаицина. Это вещество благотворно влияет на слизистую желудка, а также ускоряет обмен веществ, что помогает в борьбе с лишним весом. Однако людям с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью желудка следует избегать употребления чили.

Имбирь

Эта специя широко известна своими свойствами ускорять метаболизм и укреплять мышцы. Имбирь особенно популярен среди спортсменов, так как его можно употреблять до, во время или после тренировок. Он помогает уменьшить воспаления и снижает болевые ощущения в мышцах. К тому же он полезен для укрепления иммунитета и улучшения кровообращения.

Куркума

Пряность, богатая куркумином, обладает мощным противовоспалительным эффектом. Исследования показывают, что регулярное употребление куркумы в количестве до 200 мг в день может быть сравнимо с часовой физической активностью по воздействию на организм. Куркума помогает улучшить состояние суставов, поддерживает работу печени и замедляет процессы старения благодаря своим антиоксидантным свойствам.

Розовый перец

Розовый перец славится антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Он особенно эффективен при лечении ревматизма и суставных заболеваний. Кроме того, он способствует улучшению состояния кожи, предотвращая воспалительные процессы.

Аджван

Эта индийская специя активно используется для лечения желудочных расстройств, улучшения аппетита и снижения температуры. Она также помогает бороться с газообразованием и улучшает перистальтику кишечника. Аджван богат антиоксидантами, что делает его полезным для укрепления иммунной системы.

Кориандр

Кориандр, особенно в виде свежемолотых семян, оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт. Он способствует заживлению слизистой кишечника, улучшает пищеварение и помогает избавиться от токсинов. Также кориандр обладает мягким успокаивающим эффектом, что положительно сказывается на нервной системе.

Регулярное употребление специй не только улучшает вкус блюд, но и помогает организму бороться с воспалениями, укрепляет иммунитет и способствует похудению. Однако важно помнить, что специи следует вводить в рацион постепенно, учитывая индивидуальные особенности организма и наличие хронических заболеваний.

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