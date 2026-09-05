Латвия и Литва могут закрыть порты для российского зерна 2 5.09.2026, 18:04

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Часть этого зерна украдена из Украины.

Латвия и Литва рассматривают возможность ввести запрет на российские перевозки зерна через свои порты. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей властей обеих стран. По информации агентства, Россия перенаправила экспорт зерна в порты государств Балтии из-за атак украинских беспилотников в Черном и Азовском морях.

8 сентября правительство Латвии проведет совещание, на котором обсудит вопрос о полном запрете на экспорт российского зерна — об этом рассказал Reuters представитель латвийского премьер-министра. Литва о планах ввести запрет прямо не заявляла, однако власти страны подчеркнули, что использование ее портов для экспорта российского зерна неприемлемо.

«Экспорт российского зерна с использованием литовской инфраструктуры противоречит нашим ценностям», — цитирует Reuters премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса. При этом чиновник добавил, что транзит зерна между основной частью России и ее Калининградским эксклавом через территорию Литвы сохранится.

В Риге и Вильнюсе предполагают, что часть экспортируемого Россией зерна была вывезена с оккупированных РФ территорий Украины. «У украинских служб имеются сведения о незаконно вывезенном из Украины зерне, которое Россия в ближайшее время планирует экспортировать в больших объемах через страны Балтии», — сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Он поручил латвийским властям в сотрудничестве с Киевом «создать механизм для предотвращения транзита зерна, незаконно полученного на временно оккупированных территориях Украины».

В свою очередь государственная служба ветеринарного контроля Литвы сообщила информационному агентству BNS, что 3 сентября в порту Клайпеды взяла пробы зерна, заявленного как российское, и направила их в лабораторию во Франции. «Цель — проверить, не является ли зерно, маркированное как российское, на самом деле украинским: оно могло быть украдено», — пояснил представитель ведомства.

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