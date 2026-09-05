«Американцы, вероятно, придумали новый план» 4 5.09.2026, 18:29

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Администрации Трампа есть инструменты, способные заставить Кремль «прогнуться».

Предстоящий визит спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев, который следует за недавней поездкой директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, говорит о том, что американская сторона, вероятно, придумала новый план и пытается его сейчас продвигать. Такую точку зрения озвучил украинский журналист Иван Яковина в своем Telegram-канале.

«"Дух Анкориджа" они сами похоронили, да и в целом — ради старых идей не стали бы летать. У них явно что-то новенькое, причем они сами думают, что может сработать. Возможно, речь идет лишь о новом издании "зерновой сделки", а возможно, что-то совсем серьезное», — пишет аналитик.

По мнению журналиста, у администрации Трампа есть инструменты, способные заставить Кремль «прогнуться» и пойти на мир.

«Если Трамп решится серьезно надавить на Путина, то тот прогнется: РФ уже очень ослаблена, особенно экономически. Конечно, я понимаю, что надеяться на осмысленное поведение Трампа и рациональность Путина смысла нет. Но раз в год и палка стреляет! Посмотрим», — добавил обозреватель.

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