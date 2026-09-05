Сентябрь продолжит удивлять белорусов 1 5.09.2026, 19:03

1,172

Погода будет то напоминать о лете, то окунать в осеннюю прохладу.

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил белорусов про лето и осень на неделе с 7 по 13 сентября.

— Сентябрь продолжает испытывать белорусов на прочность: на следующей неделе погода будет то напоминать о лете, то окунать в осеннюю прохладу, — обращает внимание синоптик.

Средние температуры окажутся в пределах нормы. Но на неделе прогнозируются дожди, порывистый ветер и туманы. По словам синоптика, самые ненастные дни выпадут именно на середину недели.

В понедельник, 7 сентября, Беларусь будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность и без осадков. Утром вероятен туман. В ночные часы температура воздуха составит от +7 до +12 градусов. Днем будет от +16 до +21 градусов.

Во вторник, 8 сентября, осадков не прогнозируется. Ветер окажется юго-западный. Ночью прогнозируется от +6 до +11 градусов, а днем — от +18 до +25 градусов. Синоптик уточняет, что холоднее будет по востоку страну, а теплее — в Брестской области.

В среду, 9 сентября, в западные районы Беларуси придет холодный фронт с территории Польши с дождями и грозами. Температура воздуха ночью будет от +9 до +14 градусов, а днем — от +19 до +25 градусов. По югу республики воздух прогреется до +28 градусов.

В четверг, 10 сентября, прогнозируется облачная погода, в большинстве районов пройдут дожди. В ночные часы ожидается от +10 до +15 градусов. Температура воздуха днем составит от +11 до +25 градусов. Холоднее будет по северо-западу, а теплее — по юго-востоку.

В пятницу, 11 сентября, дожди прогнозируются по всей территории республики. Осадки будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов, а днем — от +14 до +19 градусов. В Гомельской области воздух прогреется до +23 градусов.

В субботу, 12 сентября, в страну придет очередной ненастный фронт с кратковременными дождями. Температура воздуха в ночные часы окажется от +9 до +13 градусов. Днем будет от +12 до +17 градусов, по западу — до +20 градусов.

В воскресенье, 13 сентября, погода существенно не изменится. Прогнозируются дожди (местами сильные), грозы, порывистый ветер. В ночные часы будет от +7 до +12 градусов, в днем – от +14 до +19 градусов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com