Заменить Некрасова Шекспиром 21 Виталий Цыганков

5.09.2026, 18:50

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Зачем белорусским детям «Русская литература»?

В белорусской школе не должно быть предмета «Русская литература». Ведь должен быть предмет «Мировая литература», как во всех школах всех стран мира. И те, кто выступает за сохранение «Русской литературы» вместо «Мировой», – выступают за сохранение Беларуси в качестве культурной провинции, культурной части России.

Белорусское государство – едва ли не единственное в мире, которое с детства прививает своим гражданам не свое, не белорусское сознание. Все начинается со школы. Беларусь – единственная страна в Европе, где в школе нет предмета «Мировая литература».

Когда француз рождается во Франции, он через определенное время «автоматически», вместе со школой, СМИ, культурой получает французскую национальную идентичность, французский культурный код. То же самое с любым другим – поляком, норвежцем, итальянцем.

Белорус, вырастая в сегодняшней Беларуси, «автоматически», от государства и общества, получает базовую российско-советскую культурную идентичность, разбавленную определенными белорусскими элементами, белорусским орнаментом, я бы сказал. Да, совсем немножко – чтобы в итоге получались «русские со знаком качества», белорусского.

Как вы думаете, сколько времени за все годы обучения белорусские школьники посвящают мировой литературе? 2%! Белорусская школа дает приблизительно по 400 часов белорусской и русской литературы, но мировая литература получает только 17 отдельно выделенных часов – около 2%.

Во всех странах дети в школах изучают: 1) свою национальную литературу и 2) мировую. И только школьники в Беларуси фактически лишены всех достижений мировой литературы, так как вместо нее они изучают литературу российскую. Весь огромный и разнообразный мир для белорусских школьников намеренно сводится к литературе одной страны.

Почему? Мы что, часть России или ее колония? Нет. Беларусь (по крайней мере, юридически) – самостоятельное государство со своей культурой. Почему вообще в независимом государстве должна изучаться как отдельный предмет литература другого государства?

В Польше нет предмета «Немецкая литература». В Болгарии нет предмета «Турецкая литература». В литовских, эстонских, грузинских и сейчас уже украинских школах нет предмета «Русская литература» (кстати, в Украине она как отдельный школьный предмет исчезла лишь после 2014 года – аннексии Россией Крыма и агрессии в Донбассе).

И я ни в коем случае не призываю полностью «отменить» русскую литературу. Просто она должна занять свое почетное место среди литератур других народов.

Какое место занимает русская литература в мире, сколько можно было бы ее оставить в рамках предмета «Мировая литература»? Полагаю, процентов 10 – и это было бы очень щедро, с запасом. Например, русская литература имеет пять Нобелевских лауреатов, столько же – польская. А немецкая – 14, французская – 16 и так далее.

После развала СССР русская литература не дала ни одного писателя мирового масштаба, никто из них не был хотя бы реальным кандидатом на ту же Нобелевскую премию. Если брать другую сторону писательского успеха – массовые тиражи, – то и здесь современная русская литература на международной арене не может похвастаться ничем грандиозным. И не будет излишним напомнить, что Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая пишет на русском языке, но последовательно и принципиально выступает против так называемого «русского мира».

Другая тема, о которой сейчас много говорят и спорят, – это тот посыл, который несет даже классическая русская литература. Многие исследователи считают, что именно она в значительной степени повлияла на формирование таких черт российского общества, как колониализм, экспансия на чужие земли, покорность высшей власти, ксенофобия и мессианство. «Трубадуры империи» – так назвала свою книгу о русской литературе исследовательница Эва Томпсон.

Кстати, показательно, что нынешние российские власти особенно активно в последние годы меняют школьную программу по литературе, выкидывая оттуда, например, антисталинские произведения.

Когда Беларусь получила независимость, многим казалось, что белорусская идентичность будет рождаться автоматически, «вырастут новые поколения» и так далее. Не так все просто. Оказалось, автоматически, «со временем», ничего не приходит – особенно в условиях антинациональной политики властей страны.

На сегодня мы имеем в Беларуси своеобразные мировоззренческие «ножницы» между разными идентичностями. Большинство белорусов в политическом смысле давно уже имеет белорусское политическое сознание (однозначно позитивно воспринимая государственную независимость), но в культурном и мировоззренческом смысле значительная часть, а может и большинство, остается российско-ориентированными.

И главное здесь – школа, СМИ, масс-культура.

И белорусы это не выбирают сами, этот выбор за них насильно делает власть. Большинство белорусов родились в русскоязычной среде, ходили в русскоязычную школу, затем университет – где здесь свой собственный выбор? Русскоязычность, русскокультурность в Беларуси... просто продукт развития сегодняшнего белорусского государства.

В школе изучается «Белорусская литература» и «Русская литература» – белорусского человека с детства программируют, что этим мир и ограничен. Вот смотрите, есть наше, местное, «региональное» («Белорусская литература») и есть что-то большее, высшее («Русская литература»). Этакая двухэтажная картина мира, где «Русская» занимает высшую ступень, второй этаж.

Конечно, многие граждане Беларуси имеют нероссийские идентичности: белорусскую национальную, белорусскую европейскую, космополитическую. Но они чаще всего получили их не «автоматически», а в результате своего собственного сильного выбора, в результате духовных и интеллектуальных усилий. Они создали, «заработали» эти идентичности себе сами. Они запустили тот процесс, которые иногда описывается парадоксальной пословицей «Белорусами не рождаются – белорусами становятся».

Я не призываю, чтобы, образно говоря, Толстого заменяли Шемякиным. Я выступаю за то, чтобы Некрасова заменяли Шекспиром и Сервантесом, чтобы белорусам с начальной школы открывали широту мировой литературы.

Все, кто выступает за сохранение в школах «Русской литературы» вместо «Мировой», – выступают за сохранение Беларуси в качестве культурной провинции, культурной части России.

Виталий Цыганков, «Белсат»

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