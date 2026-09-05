Зумеры возвращают в моду CD-диски 13 5.09.2026, 18:36

5,276

Продажи выросли на 58%.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) опубликовала отчет, свидетельствующий о неожиданном возвращении спроса на компакт-диски в первом полугодии 2026 года, пишет New Voice.

Согласно отчету RIAA, в первом полугодии 2026 года компакт-диски принесли 171,1 млн долларов — на 58,6% больше, чем 107,9 млн долларов годом ранее. Было продано 17,5 млн копий против 12 млн годом ранее, то есть на 45,7% больше.

В прошлом году динамика была противоположной: доход от CD упал на 7,8% — с $338,9 млн в 2024 году до $312,4 млн, а продажи сократились на 11,6% — с 33,3 млн до 29,5 млн дисков.

Впрочем, в 2025 году RIAA изменила методику расчета доходов, перейдя от оценочной розничной стоимости к оптовой, поэтому денежные показатели за эти два года нельзя сопоставлять напрямую. А вот количество проданных копий от этого изменения не зависит и подтверждает, что до нынешнего восстановления рынок CD демонстрировал спад.

Возвращение дисков совпало с всплеском спроса на более простую технику — кнопочные телефоны, цифровые фотоаппараты, печатные машинки и виниловые пластинки. Для поколения зумеров это тоска по эпохе, которую оно не застало: тогда человек сам решал, когда взаимодействовать с техникой, а она меньше вторгалась в его жизнь уведомлениями и алгоритмами.

Стационарные телефоны выпускают стартапы Tin Can, Ooma и Pinwheel, а «неумные» мобильные — Light, Dumb Co и Minimal. Вскоре должен выйти аппарат Clicks, напоминающий BlackBerry. Параллельно молодежь скупает старые гаджеты в секонд-хендах, на eBay и Retrospekt.

Реальный масштаб этого тренда может быть еще значительнее, поскольку статистика не учитывает продажи подержанных дисков и те экземпляры, которые поколение X передало своим детям. Доходы от физических носителей за полугодие выросли на 25,9% — до 731,5 млн долларов; помимо CD, свой вклад внес винил, показавший рост на 17,7%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com