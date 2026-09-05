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РФ дронами атаковала поезд, следовавший в Херсон

  • 5.09.2026, 18:45
  • 1,338
РФ дронами атаковала поезд, следовавший в Херсон

Есть пострадавшая.

Российские войска в полдень 5 сентября атаковали несколькими ударными беспилотниками пассажирский поезд, направлявшийся в Херсон.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа «Шахед». Дроны атаковали поезд, когда тот следовал в направлении Херсона.

Известно об одной пострадавшей — 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Женщина получила осколочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

В результате атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали относительно последствий удара уточняются.

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