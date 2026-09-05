РФ дронами атаковала поезд, следовавший в Херсон
- 5.09.2026, 18:45
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Есть пострадавшая.
Российские войска в полдень 5 сентября атаковали несколькими ударными беспилотниками пассажирский поезд, направлявшийся в Херсон.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, для удара россияне применили беспилотники типа «Шахед». Дроны атаковали поезд, когда тот следовал в направлении Херсона.
Известно об одной пострадавшей — 55-летнюю работницу железной дороги госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Женщина получила осколочное ранение руки, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.
В результате атаки также повреждены два тепловоза. Остальные детали относительно последствий удара уточняются.