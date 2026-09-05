Шведский самолет-радар появился над Украиной 4 5.09.2026, 21:52

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Он уже выполняет боевые задачи.

Шведский самолет радиолокационного дозора ASC 890 выполняет боевые вылеты над территорией Украины еще с марта 2026 года. Об этом официально сообщило Министерство обороны Украины.

Отмечается, что о передаче самолета Швеция объявила еще в мае 2024 года — тогда это был 16-й и на тот момент крупнейший пакет военной помощи Киеву стоимостью около 1,25 миллиарда долларов. Сам факт передачи Украина подтвердила в августе 2025 года, а боевые вылеты самолет начал совершать примерно через семь месяцев.

Издание Defence Blog акцентирует внимание на том, что следы пребывания машины в украинском небе появлялись и раньше официальных заявлений. Еще 20 марта 2026 года в одном из российских телеграм-каналов опубликовали видео, на котором якобы виден этот самолет в горизонтальном полете, а на фоне слышна украинская речь. Впрочем, ни точную дату съемки, ни место на тот момент подтвердить не удалось.

Как стало известно, ASC 890 построен на базе регионального самолета Saab 340 и легко узнаваем по характерному прямоугольному обтекателю над фюзеляжем — его еще называют «балансиром». Внутри — радар Erieye с активной фазированной антенной решеткой, способный засекать самолеты и корабли на расстоянии до 450 километров, работая обычно на высоте около 20 тысяч футов. По имеющейся информации, экипаж машины — шесть человек, среди которых офицер управления миссией, оператор боевого управления и оператор наблюдения.

Фактически, по словам авторов обзора, этот борт работает как летающая радиолокационная станция и командный пункт одновременно. Он способен обнаруживать российские самолеты, крылатые ракеты и дроны задолго до того, как их «увидят» наземные радары, а затем передавать эти данные украинским пилотам-истребителям.

До передачи, как свидетельствуют данные издания, Швеция имела на вооружении два таких самолета — и, судя по всему, оба отправились в Украину, временно оставив шведские ВВС без собственного авиационного дозора до прибытия замены. Шведские военные чиновники, комментировавшие весной 2025-го слухи о затягивании сроков, поясняли: часть задержки с поставкой была связана с доработкой систем обмена данными, чтобы самолет мог «общаться» с украинскими F-16.

В Минобороны Украины отмечают, что ASC 890 интегрирован в масштабную систему противовоздушных действий, развернутую на базе западных истребителей. Ядром этой сети выступают F-16, переданные в 2024 году Данией, Нидерландами, Норвегией и Бельгией, в то время как часть пилотов проходит обучение в тренировочном центре в Румынии.

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