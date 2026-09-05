Крупнейшая бесполетная зона в мире 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

5.09.2026, 19:36

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Фото: TASS

Регулярное введение плана «Ковер» приводит к коллапсу расписаний.

Небо над крупнейшим по площади государством мира трансформируется в огромную пространственную изоляционную ловушку, где риск масштабной авиакатастрофы возрастает с каждым днем. Протяженная российская воздушная территория, являвшаяся на протяжении десятилетий кратчайшим мостом между экономическими хабами Европы и Азии, превратилась в систему заблокированных маршрутов и зоны постоянной военной угрозы.

Международные эксперты анализируют сложившуюся обстановку, подчеркивая критическое снижение безопасности полетов из-за применения беспилотных летательных аппаратов, масштабных помех системы глобального позиционирования и экстренных закрытий крупных аэропортов.

Заявление президента Украины Владимира Зеленского обозначило новый этап эскалации, в рамках которого гражданская авиация предупреждена о прямых рисках нахождения в юрисдикции государства-агрессора. «Сегодня мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, использующую российское воздушное пространство, каждого страховщика, всех, кто еще пользуется ключевыми российскими аэропортами: российское небо становится полностью небезопасным», — подчеркнул украинский лидер, обратив внимание на неизбежность регулярного появления дронов в различных регионах.

Предупреждение высшего руководства Украины через ИКАО адресовано страховым пулам и перевозчикам, продолжение работы которых в текущих условиях создает прямую угрозу жизни пассажиров и экипажей.

Облет закрытых пространств, заставляющего международные авиакомпании тратить миллионы тонн дополнительного топлива. Авиационные регуляторы Европы и Северной Америки рекомендовали национальным операторам полностью исключить пролеты через зоны потенциального конфликта, что привело к существенному удлинению рейсов и переносу логистических хабов на Ближний Восток.

Иностранные компании теряют конкурентные преимущества перед резидентами государств, сохраняющих нейтралитет, однако даже такие перевозчики сталкиваются с растущими премиями по страхованию военных рисков.

Отсутствие прямого доступа к оригинальным комплектующим вынуждает российских эксплуатантов авиатехники использовать серые схемы поставок, что существенно подрывает стандарты технического обслуживания гражданских судов.

Систематические сбои в работе навигационного оборудования, вызываемые активным использованием средств радиоэлектронной борьбы, создают дополнительные опасности при заходах на посадку в московском и южных авиаузлах.

Регулярное введение плана «Ковер» приводит к коллапсу расписаний, отменам сотен рейсов и длительному застреванию пассажиров в терминалах.

Воздушное пространство РФ превращается в мозаику из запретных зон, меняющихся в режиме реального времени без предварительного уведомления участников движения. Зависимость гражданской авиации от решений военных ведомств наглядно демонстрирует полную утрату контроля над обеспечением базовых стандартов международной безопасности.

Экономический урон от изоляции пространства продолжает увеличиваться, нанося удар по доходам от аэронавигационного обслуживания, ранее составлявшим миллиарды долларов. Потеря выигрышного геостратегического положения отбрасывает транспортную отрасль на десятилетия назад, превращая некогда важный транзитный коридор в закрытую территорию повышенной опасности.

Возрастающая частота атак БПЛА показывает абсолютную неспособность текущих механизмов противовоздушной обороны гарантировать защиту гражданских объектов инфраструктуры.

Постепенное превращение обширных территорий в международное пятно изоляции демонстрирует неизбежные последствия путинской агрессивной внешней политики для внутренней инфраструктуры государства. Воздушное пространство РФ, обеспечивавшее глобальную связность, окончательно теряет доверие страховых институтов и мировых перевозчиков, подтверждая статус наиболее рискованного региона планеты.

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