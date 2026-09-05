НАТО училось бить по атомным подлодкам России

НАТО училось бить по атомным подлодкам России1
- 5.09.2026, 20:17
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Впервые без США.
Страны НАТО провели масштабные военные учения у берегов Исландии, отрабатывая поиск и обнаружение российских подводных лодок. Впервые к маневрам не присоединился ни один американский корабль или самолет.
Как пишет Politico, учения «Северный викинг» стали показательными на фоне изменения роли США в НАТО и усиления внимания союзников к безопасности Северной Атлантики. Отмечается, что в маневрах принимали участие канадские военные корабли, бельгийские истребители, немецкие разведывательные самолеты, а также силы Франции, Португалии и других стран Альянса. Операцией руководил французский контр-адмирал Николя Молитор.
«Мы видим, как Европа и Канада активизируются, и мы видим это буквально здесь», — заявил министр обороны Исландии Йонас Алланссон.
Издание отметило, что Исландия имеет стратегическое значение, поскольку расположена вблизи так называемого пролива ГИУК — морского пространства между Гренландией, Исландией и Великобританией. Через этот район российские атомные подводные лодки могут выходить с баз на Кольском полуострове в Атлантический океан.
В НАТО считают это направление одним из ключевых для контроля доступа российских подводных сил к Атлантике.
«Для НАТО и для России это действительно разделительная линия», — сказал представитель Альянса на условиях анонимности.
По его словам, если Россия сможет контролировать этот район и беспрепятственно пропускать через него подводные лодки, то получит значительно более широкие возможности для действий в Атлантике.
США впервые не приняли участия в учениях
Отсутствие американских кораблей и самолетов стало одной из самых заметных особенностей маневров этого года. Учения «Северный викинг» США проводили на протяжении десятилетий, и ранее американские силы играли в них ведущую роль.
Еще два года назад два десантных корабля ВМС США с морскими пехотинцами и авиацией возглавляли учения. На этот раз основная нагрузка легла на канадские и европейские силы.
В то же время американское присутствие в Исландии полностью не исчезло. Военные строительные бригады США работают над новыми объектами на военной части аэропорта Кефлавик, а американские военные также помогают с планированием.
Представители НАТО подчеркнули, что Альянс должен быть способен действовать независимо от участия отдельного государства.
«Это доказательство того, что НАТО готово защищать каждый сантиметр территории союзников и действовать там, где этого требует безопасность Альянса», — заявил представитель НАТО Тимоти Пьетрак.
Российская угроза растет
Учения проходят на фоне обострения отношений между Россией и странами Запада. Союзники все больше опасаются не только военной активности РФ, но и возможных атак на критически важную инфраструктуру.
Особое беспокойство вызывают подводные кабели связи и трубопроводы. В Германии, в частности, считают необходимым постоянно контролировать такие объекты.
Во время учений немецкий самолет проводил разведку над Северной Атлантикой, картографировал морское дно и передавал информацию международной флотилии.
НАТО усиливает оборону Арктики
Повышенное внимание к Северной Атлантике происходит также на фоне споров вокруг Арктики и Гренландии. Ранее администрация Дональда Трампа неоднократно поднимала вопрос о контроле над Гренландией, что вызвало беспокойство среди европейских союзников США.
На этом фоне европейские страны и Канада все активнее развивают свои возможности в регионе.
«Эти корабли являются первой линией обороны по обе стороны Атлантики», — отметил французский контр-адмирал Николя Молитор.
Он подчеркнул, что сила НАТО заключается в совместных действиях союзников. По его словам, корабли Альянса не остаются одни даже тогда, когда американские силы не участвуют в конкретной операции.