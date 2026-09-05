Место, где человек живет в молодости, влияет на здоровье его сердца 6 5.09.2026, 20:37

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Удивительное открытие ученых из США.

Если верить их выводам, неблагополучная социальная среда повышает риск возникновения ранних признаков сердечно-сосудистых заболеваний в среднем возрасте, пишет «Нож».

Команда проанализировала данные многолетнего когортного исследования CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults) в США. Авторы последнего отслеживали здоровье сердца у одних и тех же людей на протяжении десятилетий — начиная с молодости.

Специально для этой работы американские учёные разработали новый комплексный индекс социальных условий района. По их задумке, он учитывает социально-экономические характеристики локации, доступность продуктов, возможности для физической активности и уровень преступности.

Анализ данных показал: уменьшение индекса на одну единицу — например, переезд в менее благополучный район — коррелирует с повышенной вероятностью появления проблем с сердцем на седьмом, 15-и и 20-м году исследования. Негативный эффект был умеренным, но стабильным.

«Мы выявили критический пробел в знаниях: нам нужен более комплексный подход к оценке социальных детерминант здоровья в районе проживания и к пониманию того, как эти факторы влияют на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении всей жизни», — говорит профессор Лифан Хоу, старший автор исследования.

По мнению исследователей, их наработки пригодятся и врачам, и урбанистам, и специалистам в области городской политики.

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