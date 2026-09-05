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ВСУ уничтожили шесть резервуаров нефтебазы в Сочи

  • 5.09.2026, 21:00
  • 3,374
ВСУ уничтожили шесть резервуаров нефтебазы в Сочи

Появились спутниковые снимки.

В результате удара Сил обороны Украины по нефтебазе в районе аэропорта Адлер в Сочи (Краснодарский край РФ) были уничтожены шесть резервуаров с топливом.

Об этом сообщила «Радио Свобода» в субботу, 5 сентября.

Последствия атаки зафиксированы на спутниковых снимках.

Журналисты добавили, что 4 сентября на нефтебазе компании «Лукойл» в Адлере во время атаки выгорели от 5 до 6 резервуаров с нефтепродуктами. Антидроновые сетки, которыми они были закрыты, не помогли.

Российское издание «Верстка» писало, что в Сочи авиакомпаниям временно ограничили возможность заправлять воздушные суда после атаки беспилотников на нефтебазу.

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