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Путин поддержал идею брать на службу тяжелобольных добровольцев

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  • 5.09.2026, 21:41
  • 7,048
Путин поддержал идею брать на службу тяжелобольных добровольцев

Они будут сбивать дроны.

Путин поддержал предложение брать на армейскую службу добровольцев с категорией здоровья «Д» — то есть полностью негодных к службе. С инициативой на встрече с президентом 5 сентября выступил военный пропагандист Евгений Поддубный, сообщает «Радио Свобода».

По его предложению, получившему одобрение Путина, добровольцы с категорией «Д» могли бы служить «в региональных подразделениях по обороне неба, по уничтожению беспилотников». Поддубный заявил, что желающих много, в том числе среди бывших военнослужащих российской армии, получивших тяжёлые ранения на фронте в Украине. «Очень просят разрешить служить в виде исключения. Понятно, что речь не идёт о переднем крае. Свой город, своё село, предприятие», — уточнил Поддубный.

Категория «Д» — «не годен к военной службе» — присваивается людям с I или II группой инвалидности, страдающим тяжёлыми физическими и психическими заболеваниями, врождёнными дефектами, или потерявшим конечности в результате травм.

Ранее блогеры и независимые СМИ неоднократно сообщали, что российские власти вербуют на контрактную службу на войне в Украине людей, которые не должны служить по состоянию здоровья, а также отправляют на фронт недолеченных раненых прямо из военных госпиталей.

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