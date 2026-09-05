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«КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы»

  • 5.09.2026, 22:01
  • 5,390
«КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы»

Война вернулась на территорию России.

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отреагировал на удар России по зданию СБУ в Киеве, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин сам вернул войну на территорию РФ.

Об этом он написал в соцсети X, разместив фото здания, подвергшегося нападению со стороны россиян.

«Путин вернул войну в Россию: он эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами», — отметил Кубилюс.

Он добавил, что Путин уже лишился большинства нефтеперерабатывающих заводов в России и международных авиарейсов.

«Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы», — подчеркнул Кубилюс.

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

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