«КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы»
- 5.09.2026, 22:01
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Война вернулась на территорию России.
Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отреагировал на удар России по зданию СБУ в Киеве, подчеркнув, что российский диктатор Владимир Путин сам вернул войну на территорию РФ.
Об этом он написал в соцсети X, разместив фото здания, подвергшегося нападению со стороны россиян.
Putin brought war back to Russia: he escalates, then Ukrainians answer w mirror measures. That’s how Putin got majority of refineries in Russia destroyed, lost international flights, and now KGB & GRU will wait for 🇺🇦 drone to fly into their offices ↓https://t.co/E4CNOZmn8O— Andrius Kubilius (@KubiliusA) September 5, 2026
«Путин вернул войну в Россию: он эскалирует конфликт, а затем украинцы отвечают зеркальными мерами», — отметил Кубилюс.
Он добавил, что Путин уже лишился большинства нефтеперерабатывающих заводов в России и международных авиарейсов.
«Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон залетит в их офисы», — подчеркнул Кубилюс.
Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.