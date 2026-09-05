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Чиновники отрапортавали, как будут избавляться от авто в Минске

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  • 5.09.2026, 21:52
  • 16,438
Чиновники отрапортавали, как будут избавляться от авто в Минске

Кухарев взял под козырек указание Лукашенко.

В Минске снова заговорили о «масштабных изменениях» в организации городского пространства — и, судя по всему, поводом стало недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что Минск «производит жуткое впечатление». После этого чиновники, как водится, взяли под козырек.

Проблему на профильном заседании озвучил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев — тот самый чиновник, которому, по сути, и адресовалось недовольство Лукашенко. Кухарев признал, что стихийная парковка возле домов остается крайне актуальной проблемой. Формально нормы уже предусматривают вынос паркингов за пределы дворов, но на практике водители по-прежнему паркуются на газонах, тротуарах и прямо у подъездов.

Особенно показательна цифра, которую сами чиновники называют «парадоксом»: более 20 тысяч мест на охраняемых стоянках и в паркингах пустуют. То есть инфраструктура вроде бы построена, деньги вроде бы потрачены — а горожане ею не пользуются.

Отдельно обещают навести порядок с грузовым транспортом в спальных районах — фуры и микроавтобусы теперь должны искать место в промзонах. Формулировка «будут определять специальные площадки» звучит расплывчато — когда именно, где именно и на какие средства, не уточняется.

Тем временем в центре столицы продолжат разрастаться платные парковки — их число планируют довести до 10 тысяч. По сути, для рядового минчанина это означает одно: платить за право оставить машину там, где еще вчера это было бесплатно, станет только дороже.

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