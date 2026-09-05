В Беларуси на гигантской сковороде пожарили 150 кг картошки 9 5.09.2026, 21:30

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К блюду добавили и мясо.

В агрогородке Дещенка Узденского района в субботу, 5 сентября, прошёл фестиваль-ярмарка «Бульбяны фэст», сообщает Mlyn.by.

Праздник объединил любителей традиционного для Беларуси корнеплода — картофеля.

Для гостей на гигантской сковороде пожарили 150 кг картошки и 20 кг мяса.

Картофель жарили на сковороде диаметром 1,8 метра. К блюду добавили и мясо. Готовые порции раскладывали по тарелкам и раздавали всем желающим.

Огромную партию угощения готовила повар Дещенской средней школы. Судя по видео, блюдо у специалиста получилось на славу: цвет — приятно-золотистый, а желающих угоститься собралась целая толпа.

Кроме того, на фестивале жарили драники на «таёжной свече» — специальной деревянной колодке.

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