В Беларуси на гигантской сковороде пожарили 150 кг картошки

В Беларуси на гигантской сковороде пожарили 150 кг картошки9
- 5.09.2026, 21:30
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К блюду добавили и мясо.
В агрогородке Дещенка Узденского района в субботу, 5 сентября, прошёл фестиваль-ярмарка «Бульбяны фэст», сообщает Mlyn.by.
Праздник объединил любителей традиционного для Беларуси корнеплода — картофеля.
Для гостей на гигантской сковороде пожарили 150 кг картошки и 20 кг мяса.
Картофель жарили на сковороде диаметром 1,8 метра. К блюду добавили и мясо. Готовые порции раскладывали по тарелкам и раздавали всем желающим.
Огромную партию угощения готовила повар Дещенской средней школы. Судя по видео, блюдо у специалиста получилось на славу: цвет — приятно-золотистый, а желающих угоститься собралась целая толпа.
Кроме того, на фестивале жарили драники на «таёжной свече» — специальной деревянной колодке.