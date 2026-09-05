Фейгин раскрыл страхи кремлевской верхушки 5 5.09.2026, 22:24

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Если Россия проиграет, она развалится.

В Кремле и окружении российского диктатора Путина растут тревожность и неуверенность относительно дальнейшего хода войны против Украины. Публикации о возможных негативных последствиях для главы РФ могут отражать реальные настроения внутри российской элиты.

Об этом на «Эспрессо» и Slawa.TV заявил российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, видеоблогер Марк Фейгин в интервью ведущему программы «Студия Запад» Антону Борковскому.

«Я не знаю, говорил ли Путин, что его повесят, можно ли этому доверять и кому он это говорит. Я не буду об этом говорить. То, что передается — тот самый настрой: тревожный, неуверенный, напряженный, стрессовый — внутри Кремля и вокруг Путина в отношении войны, это точно», — отметил Фейгин.

По его словам, соответствующая информация, вероятно, распространяется не случайно. По мнению оппозиционера, ее могли передать как представители российской элиты, так и те, кто заинтересован в том, чтобы продемонстрировать Западу сложность ситуации для Кремля.

Фейгин предположил, что часть российских олигархов и представителей бюрократии может стремиться к завершению войны или, по крайней мере, к изменению ее хода. В качестве примера он привел высказывания российского миллиардера Андрея Мельниченко, который называл войну ошибкой.

«Мельниченко же прямо сказал, что война — это ошибка. Но если ошибка, значит, вытекает отовсюду, что они хотят влиять на ситуацию, чтобы Запад где-то пошел навстречу Путину», — сказал он.

По словам Фейгина, представители российского бизнеса могут опасаться не только поражения РФ в войне, но и возможных последствий для самой России. В частности, они могут пытаться убедить Запад пойти на уступки Москве, чтобы Путин смог завершить войну без очевидного для себя поражения.

«Поэтому может быть, что они продолжают тот же самый сиквел к основной публикации, что ситуация такая, нужно только пойти навстречу, нужно помочь Путину, не потеряв лица, выглядеть победителем в этой войне. Ну а с каким счетом, с каким результатом — это уже вопрос согласования», — пояснил оппозиционер.

В то же время Фейгин считает, что появление таких материалов может свидетельствовать о реальной неуверенности в Кремле относительно возможности достижения заявленных целей войны. «На мой взгляд, тут больше похоже на такой вброс, который отражает ситуацию. Он показывает неуверенность в том, что этим планам суждено осуществиться», — подчеркнул он.

Оппозиционер добавил, что даже если публикация была инициирована определенным источником в Москве, это не означает, что вся информация в ней выдумана.

«Поэтому я вполне могу предположить, что хотя появление публикации произошло благодаря источнику в Москве, но все-таки в ней есть доля правды, конечно», — подытожил Фейгин.

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