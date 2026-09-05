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Сибига предупредил Европу

  • 5.09.2026, 22:36
  • 8,470
Сибига предупредил Европу
АНДРЕЙ СИБИГА
ФОТО: KIRILL CHUBOTIN / / FORUM

Глава МИД Украины рассказал о планах РФ.

Россия уже ведёт против Европы активную войну в «серой зоне», хотя официально может этого не признавать. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, призвав европейские правительства перейти к решительным действиям.

По словам главы МИД, речь идёт о целой серии инцидентов: от предполагаемых диверсий и действий против оборонных предприятий в странах ЕС до вербовок, кибератак, глушения GPS, повреждения подводной инфраструктуры в Балтийском море и нарушений воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и ракетами.

Сибига также упомянул информационные кампании и другие действия, которые, по его оценке, являются элементами единой стратегии Москвы. Министр призвал европейские страны воспринимать происходящее не как отдельные эпизоды, а как части более широкой кампании.

Он напомнил, что перед российской агрессией против Украины в 2014 и 2022 годах также использовались инструменты давления, направленные на раскол общества, ослабление сопротивления и подготовку условий для дальнейших военных действий.

Андрей Сибига предложил европейским правительствам сосредоточиться на трёх направлениях. Первое — максимально сократить необязательный въезд граждан России в ЕС и запретить въезд российским комбатантам. Второе — усилить экономическое давление на Москву. Глава МИД выступил за торговое эмбарго, ужесточение санкций и прекращение энергетических проектов с Россией, включая сотрудничество в атомной сфере.

Третье направление — демонтаж российских сетей влияния в Европе. Сибига предлагает закрыть структуры «Россотрудничества» и «российские дома», ограничить связанные с Москвой культурные и научные обмены, а также противодействовать российской пропаганде.

По словам министра, перед Европой фактически стоит выбор: позволить России добиваться своих целей через гибридное давление или продемонстрировать готовность защищать собственную безопасность. Украина, заявил Сибига, накопила значительный опыт противодействия российским угрозам и готова передавать его европейским партнёрам.

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