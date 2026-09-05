Что известно о первом с января визите Уиткоффа и Кушнера в Москву 3 5.09.2026, 19:51

2,470

Фото: REUTERS

Из российской столицы они должны отправиться в Киев.

В субботу в Москву уже в третий раз прилетели спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Накануне Дональд Трамп заявил, что их задачей будет обсуждение с российским руководством американского «предложения о прекращении войны». Из российской столицы они должны отправиться в Киев, это будет их первая поездка в Украину, сообщает BBC.

Самолет с Уиткоффом и Кушнером на борту приземлился в московском правительственном аэропорту «Внуково» около часа дня субботы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил российским информагентствам, что у Владимира Путина запланирована встреча с Уиткоффом и Кушнером в субботу.

«У нас есть идея по поводу мира», — сказал Трамп журналистам в Белом доме накануне в пятницу. По его словам, Уиткофф и Кушнер направляются в Москву и Киев с предложением положить конец войне в Украине.

Фото: REUTERS

«Они везут с собой предложение о прекращении войны, — сказал Трамп. — Мы отправили их туда, чтобы посмотреть, удастся ли нам чего-то добиться, и, возможно, у нас есть неплохие шансы на успех». Трамп добавил, что Уиткофф и Кушнер — «великолепные переговорщики».

Глава Белого дома не уточнил, в чем именно заключаются мирные предложения, с которыми должны выступить его представители.

Накануне в пятницу президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Уиткофф и Кушнер в воскресенье посетят Киев, а перед этим отправятся в Москву.

При этом Зеленский сказал, что на время этого визита Украина не будет наносить удары по Москве.

«Как это было во время предыдущих дипломатических визитов американской стороны, мы обеспечим нормальное функционирование российского воздушного пространства, чтобы переговорщики могли безопасно прибыть, — заявил президент Украины. — Мы заботимся именно о них, а не о России».

«С нашей стороны воздушных ударов не будет, ну и Россия должна зеркально обеспечить тишину без ее воздушных ударов в то время, которое нужно для проведения этих переговоров и решения логистических вопросов, связанных с этим американским визитом», — написал он в соцсетях.

«Наша цель — максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной. Надо искать реальные варианты, как эту войну направить к концу. Увидим, какие предложения есть у Стива, у Джареда — и что им скажут на это в Москве», — добавил украинский лидер.

В Кремле заявления о приезде Уиткоффа и Кушнера заранее не подтверждали, хотя до этого представители российского руководства не раз говорили, что готовы к таким переговорам.

Поздним вечером пятницы «Украинская правда» со ссылкой на источники среди военных сообщила, что подразделения Сил обороны Украины получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября.

При этом российская армия в ночь на 5 сентября продолжила наносить удары по Украине. В утренней сводке Минобороны России заявило, что ночью нанесло удары по двум металлургическим предприятиям в Днепропетровской области, а в Николаевской и Одесской областях — по логистическим центрам.

Уже когда Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву, Песков сообщил, что Путин дал поручение в течение трех суток, начиная с 00:00 6 сентября, не наносить удары по Киеву в связи с подготовкой к приезду туда американской делегации. Перед этим российские военные в течение девяти суток практически беспрерывно атаковали Киев и Киевскую область реактивными дронами.

Вскоре после этого сообщения Кремля в Киеве и нескольких других регионах Украины была объявлена новая воздушная тревога в связи с угрозой атак реактивных беспилотников.

Есть ли перспективы мира?

После прихода к власти Дональда Трампа новая администрация пыталась окончить войну в Украине, оказывая давление на обе стороны, однако эти попытки так и не привели к каким-либо ощутимым результатам.

В августе 2025 года Трамп встречался с Путиным в Анкоридже, после чего Россия неоднократно говорила о неких договоренностях между лидерами, достигнутых во время саммита.

Судя по словам государственного секретаря США Марко Рубио, речь шла о формуле «3 плюс 2», которая может описывать судьбу пяти украинских регионов, которые пытается аннексировать Россия.

Как объясняла наш корреспондент Елизавета Фохт*, под цифрой «3» скрываются Крым, Донецкая область и Луганская область. На данный момент Россия полностью контролирует полуостров и настаивает на полной передаче ей территорий Донбасса. Под цифрой «2» — Херсон и Запорожье, которые российские военные смогли захватить лишь частично.

Судя по информации зарубежных СМИ и тому, что Би-би-си рассказывали близкие к переговорам источники, в Анкоридже Россия дала понять, что настаивает на полном переходе к ней территорий как минимум трех регионов.

При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской областей, которые российской армии захватить не удалось. В ответ США якобы были бы готовы рассмотреть смягчение санкций.

Однако летом Рубио признал, что этот план не сработал, потому что «украинцы на это не согласились», и призвал искать «новые идеи».

Переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве США были приостановлены в конце зимы, когда США и Израиль начали совместную операцию против Ирана.

Еще недавно Кремль настаивал, что переговорный процесс остается фактически замороженным. «Вопрос мирных переговоров — сейчас эта тема глубоко находится на паузе, новых идей никаких нет», — говорил Песков 28 августа.

На недавней пресс-конференции на саммите ШОС в Бишкеке Путин повторил, что переговоры о прекращении войны в Украине фактически заморожены, но отметил, что Уиткофф и Кушнер — «всегда желанные гости» в Москве.

Предыдущие визиты и полет Рэтклиффа

Уиткофф и Кушнер уже дважды вместе приезжали на переговоры в Москву — в начале декабря 2025 года и конце января 2026-го. Для Кушнера декабрьская поездка в российскую столицу стала первой в составе переговорной команды США. Уиткофф до этого неоднократно встречался с российской стороной без него. В Киев оба посланника, если такая поездка состоится, приедут впервые.

Источник агентства Reuters при этом сообщал, что Москва выступала против поездки Уиткоффа и Кушнера в Киев. «Россияне не хотят, чтобы они посещали Киев, и пытаются заставить их изменить планы», — заявил источник агентства.

Западные СМИ обращают внимание, что накануне, в пятницу вечером, российские военные нанесли удар по кабинету главы СБУ в центре Киева (самого исполняющего обязанности главы спецслужбы Александра Поклада там в это время не было). Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал это серьезной эскалацией и заявил, что атака предпринята «в момент возобновления усилий по достижению мира».

Ранее, как сообщали СМИ, администрация Трампа уже просила Киев прекратить удары по Москве на время неанонсированного визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, который состоялся 26 августа.

Как сообщали источники издания Axios, одной из целей визита Рэтклиффа было выяснить, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Владимира Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.

После визита, по данным издания, американские официальные лица проинформировали Зеленского о его содержании и о предложении США провести трехсторонний саммит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com