На Комаровке в Минске начался сезон грибов

На Комаровке в Минске начался сезон грибов3
- 5.09.2026, 20:10
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По чем продают боровики и лисички?
Покупатели на Комаровском рынке в Минске наконец дождались «нашествия» белых грибов. Правда, пока это удовольствие не из дешевых.
Грибы продают большие и маленькие, весом и поштучно, и также в различного размера ведерках. Однако цена при этом примерно одинакова – 50-100 рублей за 1 кг, пишет smartpress.by.
Покупатели смотрят с восторгом, спрашивают у продавцов про леса, в которых были собраны грибы («Минская область, не волнуйтесь»), но берут немногие.
Лисички тоже есть, и довольно бюджетные по сравнению с белыми грибами: за «рыженьких» просят 10-15 рублей за 1 кг.
Еще одно приятное удивление Комаровки в первые выходные сентября – остатки летних ягод по такой дешевой цене, о которой еще месяц назад, когда этими ягодами был завален весь рынок, и не мечталось.
Речь о сливе и черешне по 5 рублей за 1 кг и клубнике по 3,5-6 рублей за 1 кг.
Голубика и малина не подешевели – 13-25 рублей за 1 кг, а вот брусника за последнюю неделю опустилась в цене. Ее продают преимущественно по 8 рублей за 1 кг, однако можно найти и дешевле.
За красивую облепиху на ветке просят 20 рублей за 1 кг.
Из овощей продолжается пик продаж у томатов и сладких перцев. Помидоры продают совсем дешево – от 1,5 рублей за 1 кг, перцы чуть дороже – толстостенные в среднем по 5 рублей за 1 кг. Для заготовок – идеальный вариант.