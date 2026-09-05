Названы самые обучаемые породы собак 2 5.09.2026, 19:28

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У некоторых есть природные склонности.

Правильное воспитание собаки помогает не только научить питомца хорошим манерам, но и сделать совместную жизнь хозяина и животного более комфортной. При этом специалисты отмечают, что некоторые породы благодаря природному интеллекту, послушанию и стремлению взаимодействовать с человеком осваивают команды заметно быстрее других, пишет «Курсор».

Эксперты American Kennel Club и ветеринары отмечают, что при достаточном терпении обучить базовым командам и различным трюкам можно практически любую собаку. Однако индивидуальные особенности и природные склонности животного способны существенно ускорить этот процесс. Ветеринар Кейт Боутрайт также подчеркнула важность ранней социализации, которая помогает снизить уровень страха, тревоги и стресса у питомца.

В число наиболее способных к обучению пород вошел золотистый ретривер. Эти собаки отличаются дружелюбием, сообразительностью и стремлением радовать своего хозяина, поэтому быстро адаптируются к жизни в семье и охотно выполняют команды.

Лабрадоры-ретриверы также считаются отличными учениками. Благодаря активному характеру и любви к различным занятиям они успешно осваивают не только обычные команды, но и более сложные дисциплины.

Немецкие овчарки известны своей дисциплинированностью и рабочими качествами. Исторически их использовали для выпаса скота и охраны, поэтому представители породы хорошо справляются с задачами, требующими внимания и четкого выполнения команд.

Одним из главных интеллектуалов собачьего мира считается бордер-колли. Эти животные нуждаются в постоянных умственных нагрузках, быстро запоминают новые команды и способны выполнять различные полезные задачи в доме. Кроме того, представители породы успешно проявляют себя в поисково-спасательной работе.

Высоким интеллектом отличаются и пудели. Несмотря на элегантную внешность, это активные и сообразительные собаки, которые охотно взаимодействуют с человеком и быстро обучаются во время тренировок.

Папильоны, несмотря на небольшой размер, также способны приятно удивить своими способностями. Эти жизнерадостные питомцы быстро осваивают различные команды и с удовольствием учатся новым трюкам.

Шетландская овчарка, или шелти, известна своей внимательностью и послушанием. Специалисты относят представителей этой породы к числу наиболее успешных собак в упражнениях на послушание, поскольку они быстро запоминают команды и обладают хорошими охранными качествами.

В список вошли и ротвейлеры. Несмотря на распространенный стереотип о суровом характере, при правильном воспитании и ранней социализации эти собаки могут вырасти спокойными, ласковыми и очень преданными хозяину питомцами.

Эксперты напоминают, что порода является лишь одним из факторов успешной дрессировки. Не менее важную роль играют характер конкретной собаки, последовательность хозяина, регулярные занятия и правильная социализация с раннего возраста.

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