Зеленский: Украина готова не наносить удары по Москве

Зеленский: Украина готова не наносить удары по Москве4
- 5.09.2026, 19:19
- 2,718
Американская сторона уже начала работу с российскими представителями по этому вопросу.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова до конца субботы, а также в воскресенье и понедельник не наносить удары по Москве, если РФ не будет наносить удары по Киеву.
Об этом Зеленский сообщил в субботу, 5 сентября, после разговора с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
По его словам, американская сторона уже начала работу с российскими представителями по этому вопросу.
«С момента этого нашего разговора мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, задействованным в переговорном процессе. С этого момента и до конца текущих суток субботы, а также в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне воздержатся от ударов по Киеву», — заявил президент Украины.
Также Зеленский сообщил о докладах министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого касательно ситуации на фронте, угроз в воздушном пространстве и действий украинских войск.
Президент подчеркнул, что Украина продолжит активную работу на дипломатическом направлении. По его словам, план мероприятий в Киеве с участием американской команды уже утвержден.
Ранее, 5 сентября, после прибытия в Москву спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин приказал с полуночи 6 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву.