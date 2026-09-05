Зеленский: Украина готова не наносить удары по Москве 4 5.09.2026, 19:19

2,718

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Американская сторона уже начала работу с российскими представителями по этому вопросу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова до конца субботы, а также в воскресенье и понедельник не наносить удары по Москве, если РФ не будет наносить удары по Киеву.

Об этом Зеленский сообщил в субботу, 5 сентября, после разговора с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По его словам, американская сторона уже начала работу с российскими представителями по этому вопросу.

«С момента этого нашего разговора мы готовы соблюдать режим прекращения воздушных ударов по городам, задействованным в переговорном процессе. С этого момента и до конца текущих суток субботы, а также в воскресенье и понедельник Украина готова воздерживаться от ударов по Москве, и мы рассчитываем, что россияне воздержатся от ударов по Киеву», — заявил президент Украины.

Также Зеленский сообщил о докладах министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого касательно ситуации на фронте, угроз в воздушном пространстве и действий украинских войск.

Президент подчеркнул, что Украина продолжит активную работу на дипломатическом направлении. По его словам, план мероприятий в Киеве с участием американской команды уже утвержден.

Ранее, 5 сентября, после прибытия в Москву спецпредставителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин приказал с полуночи 6 сентября в течение трех суток не наносить удары по Киеву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com