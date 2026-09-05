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Российские военные сильно суетятся

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  • Аббас Галлямов
  • 5.09.2026, 19:09
  • 17,178
Российские военные сильно суетятся

Результат налицо.

Мне кажется, что российские военные сильно суетятся. Они чувствуют, что не справляются с возложенными на них хозяином обязанностями, и впали из-за этого в ажитацию. При этом они полностью утратили чувство собственного достоинства.

Трезвое и хладнокровное планирование в таких ситуациях становится невозможным. Украинцы же, судя по всему, наоборот, сохраняют свои головы холодными, поэтому лучше используют имеющиеся ресурсы и действуют более эффективно. Отсюда и результат.

В схватке важно удерживать middle ground. Не шарахаться во все стороны, тратя энергию и время, а твёрдо удерживать центр. ВСУ это удаётся. Чем-то это напоминает греко-персидские войны, когда огромные массы персов, управляемые самовластными деспотами и потому слишком суетливые в своих попытках понравиться начальству, оказывались не в состоянии ничего противопоставить спокойной самоорганизации свободных граждан. У граждан, в отличие от рабов, есть достоинство, достоинство же в схватке может оказаться фактором, имеющим оперативное значение.

Достоинство – это способность сказать начальнику «нет», сообщить плохую новость, прекратить бессмысленную атаку, взять инициативу на себя, признать ошибку.

Иными словами: достоинство производит автономию, автономия – инициативу, инициатива – адаптивность и адекватность.

Отсутствие же достоинства производит конформизм, конформизм – ложные доклады, ложные доклады – ошибочные решения.

Результат налицо.

Аббас Галлямов, Telegram

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