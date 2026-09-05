Российские военные сильно суетятся 3 Аббас Галлямов

5.09.2026, 19:09

17,178

Результат налицо.

Мне кажется, что российские военные сильно суетятся. Они чувствуют, что не справляются с возложенными на них хозяином обязанностями, и впали из-за этого в ажитацию. При этом они полностью утратили чувство собственного достоинства.

Трезвое и хладнокровное планирование в таких ситуациях становится невозможным. Украинцы же, судя по всему, наоборот, сохраняют свои головы холодными, поэтому лучше используют имеющиеся ресурсы и действуют более эффективно. Отсюда и результат.

В схватке важно удерживать middle ground. Не шарахаться во все стороны, тратя энергию и время, а твёрдо удерживать центр. ВСУ это удаётся. Чем-то это напоминает греко-персидские войны, когда огромные массы персов, управляемые самовластными деспотами и потому слишком суетливые в своих попытках понравиться начальству, оказывались не в состоянии ничего противопоставить спокойной самоорганизации свободных граждан. У граждан, в отличие от рабов, есть достоинство, достоинство же в схватке может оказаться фактором, имеющим оперативное значение.

Достоинство – это способность сказать начальнику «нет», сообщить плохую новость, прекратить бессмысленную атаку, взять инициативу на себя, признать ошибку.

Иными словами: достоинство производит автономию, автономия – инициативу, инициатива – адаптивность и адекватность.

Отсутствие же достоинства производит конформизм, конформизм – ложные доклады, ложные доклады – ошибочные решения.

Результат налицо.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com