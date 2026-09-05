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Почобут заявил, что съезд Союза поляков Беларуси откладывается

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  • 5.09.2026, 18:28
  • 1,740
Почобут заявил, что съезд Союза поляков Беларуси откладывается
ANDRZEJ POCZOBUT
FOTO: PAP/ART SERVICE

Но он вернется в Гродно.

Съезд Союза поляков Беларуси, который планировался на сентябрь, будет проведён позже — такое решение принял совет организации на собрании в Белостоке. Об этом сообщил журналист, деятель организации и бывший политзаключённый Анджей Почобут на своей странице в «Фейсбуке» 5 сентября.

«Совет принял решение о переносе запланированного на 13 сентября съезда организации. Определяющими стали проблемы с логистикой. Съезд пройдёт в течение ближайших шести месяцев», — написал Почобут и подчеркнул: «Перенос съезда не меняет моих планов по вопросу возвращения в Гродно».

Ещё в начале июня экс-политзаключённый заявлял, что планирует вернуться в Гродно в начале сентября — перед съездом Союза поляков Беларуси:

«В сентябре, перед съездом Союза поляков Беларуси, я вернусь в Беларусь. Всё может сложиться по-разному, но я настроен оптимистично. Я бы не согласился на выезд, если бы не получил паспорт и заверения, что смогу вернуться в Беларусь, — сказал Почобут 10 июня в Белостоке. — Я хотел бы вернуться домой. Мой дом — в Гродно».

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