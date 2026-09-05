закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 15:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Кронштадтском заводе вспыхнул российский ледокол «Адмирал Макаров»

17
  • 5.09.2026, 17:18
  • 14,024
На Кронштадтском заводе вспыхнул российский ледокол «Адмирал Макаров»

Огонь вспыхнул в трюме судна

Днем в субботу, 5 сентября, в Кронштадте загорелся ремонтируемый российский ледокол «Адмирал Макаров». Возгорание произошло в трюме судна на Петровской улице, огонь распространился на площадь 80 квадратных метров.

На месте работают 52 спасателя, сообщили в МЧС Петербурга.

Линейный дизель-электрический ледокол «Адмирал Макаров» проекта P-1039 был построен в 1975 году на верфи в Хельсинках. Судно работало на Дальнем Востоке и принимало участие в нескольких спасательных операциях. В ноябре 2025 года ледокол передали в Северо-Западный бассейновый филиал.

Отметим, что чуть менее двух лет назад, 26 ноября 2024 года, на ледоколе также тушили пожар.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров