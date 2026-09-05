Британский полковник: Такой сценарий с Лукашенко вполне возможен 5 5.09.2026, 17:56

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Большинство белорусов — против диктатора.

Россияне могут попытаться изменить тактику, а именно использовать территорию Беларуси для наступления с севера. Несмотря на то, что белорусский диктатор Александр Лукашенко не захочет вступать в войну, Украина должна следить за признаками новых действий армии РФ и быть готовой немедленно отреагировать. Об этом заявил полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире «Эспрессо».

Он отметил, что не стоит исключать вариант, при котором президент России Владимир Путин воспользуется зависимостью Беларуси и попытается использовать территорию страны для нового наступления на Украину.

«Всегда остается вероятность того, что Путин воспользуется своими отношениями с Беларусью или давлением на нее, чтобы использовать белорусскую территорию в качестве коридора для наступления. Такой сценарий вполне возможен, и ни один командующий не должен его игнорировать», — предупредил Грант.

По его словам, РФ будет пытаться искать новые способы ведения войны, ведь в течение длительного времени не демонстрировала новых подходов на фронте.

«Украина должна быть готова к этому в любой момент. Россия всегда будет пытаться придумать что-то новое, поэтому риск изменения ее тактики нужно серьезно учитывать», — отметил эксперт.

Однако, по мнению Гранта, белорусский диктатор будет и в дальнейшем избегать участия своей армии в войне против Украины.

«Что на самом деле происходит между Путиным и Лукашенко, мы, пожалуй, никогда не узнаем. Лукашенко до сих пор довольно ловко избегал прямого втягивания в войну, и не думаю, что он захочет это менять», — считает полковник.

Эксперт добавил, что вступление Беларуси в конфликт создало бы серьезные внутриполитические риски для самого Лукашенко, ведь многие белорусы не поддерживают его власть.

Он высказал предположение, что в ближайшее время общая ситуация может оставаться стабильной, но позже в ходе войны произойдут изменения.

«Я уверен, что в ближайшее время в этой войне произойдут изменения. Где именно и какими они будут — предсказать не могу», — сказал Грант.

По его словам, командование Украины должно оперативно анализировать действия противника, своевременно выявлять подготовку новых операций и быть готовым адаптироваться.

«Нужно очень быстро реагировать, вовремя замечать признаки того, что готовится что-то новое, и быть готовыми к этому», — отметил эксперт.

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