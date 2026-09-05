В разведке США узнали о планах Ирана 2 5.09.2026, 17:45

4,406

Тегеран готовится к эскалации.

Иран чувствует уверенность в своих силах и, по оценкам американской разведки, может в ближайшие месяцы пойти на эскалацию конфликта с США. В Тегеране, как рассказали The New York Times американские чиновники, намерены затягивать противостояние как минимум до промежуточных выборов в США и усугублять тем самым политические проблемы президента Дональда Трампа.

Согласно данным разведки, после нескольких месяцев боевых действий Иран лучше оценил свои военные возможности и считает, что способен продолжать сопротивление США. В ближайшие недели Тегеран может повторить действия, предпринятые в июле: атаковать американские военные базы и суда в регионе, а также инфраструктуру в Кувейте и других странах. При этом, по словам источников, в краткосрочной перспективе американские экономические санкции, вероятно, лишь усилят дальнейшую эскалацию.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников сообщала о подготовке Тегерана к расширению конфликта с США и Израилем. По данным издания, КСИР усилил контроль над регулярной армией, назначил на ключевые должности ветеранов войны с Ираком, расширил контрразведывательные операции и ускорил производство ракет и беспилотников. Кроме того, Тегеран поддерживает контакты с вооруженными группировками в Йемене и Ираке, готовя их к возможному расширению конфликта, отмечают собеседники издания. Среди возможных сценариев WSJ называла диверсии на интернет-кабелях в Персидском заливе и дестабилизацию ситуации в странах с шиитскими общинами, включая Кувейт и Бахрейн.

Член комитета по разведке Палаты представителей США, демократ от Колорадо Джейсон Кроу заявил, что иранское руководство стало более сплоченным и лучше понимает, как использовать Ормузский пролив для давления на противников. До войны через водную артерию проходила примерно пятая часть мировой нефти. «Они всегда знали, что пролив — это важный козырь в переговорах, но теперь они в большей степени осознали, какие рычаги влияния он им дает», — сказал Кроу.

Отдельным направлением давления могут стать кибератаки. Американские чиновники утверждают, что связанные с Ираном хакеры, вероятно, стояли за атаками на более чем 100 систем водоснабжения в США в конце июля. В некоторых случаях атаки вызвали сбои, потребовавшие ручного вмешательства. Хакеры также проявляли интерес к нефтегазовой инфраструктуре, но неизвестно, были ли взломаны какие-либо энергетические системы.

По информации разведки США, Иран также рассчитывает на появившиеся у американских войск сложности с нанесением новых масштабных ударов из-за сокращения запасов боеприпасов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com