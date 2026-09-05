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Житель Речицы показал, какие грибы нашел за один день в лесу

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  • 5.09.2026, 17:33
  • 4,356
Житель Речицы показал, какие грибы нашел за один день в лесу

Много белых.

Житель Речицы Виктор поделился результатом удачной вылазки в лес — полной корзиной отборных молодых грибов.

На «тихую охоту» мужчина отправился 3 сентября в Речицком районе и вернулся с богатым уловом.

@victor_iz_rechitsy #лесгрибыприродаречицабелыеборовики ♬ оригинальный звук - Виктор

Видео с грибной прогулки Виктор опубликовал в TikTok. На кадрах видно, что корзина почти доверху заполнена крепкими лесными находками.

Какие именно грибы попали в корзину, грибник не уточнил, однако по внешнему виду на видео можно разглядеть свежие белые грибы в хорошем состоянии.

Судя по опубликованным кадрам, сентябрьская прогулка по лесу для жителя Речицы выдалась особенно удачной.

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