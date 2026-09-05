Житель Речицы показал, какие грибы нашел за один день в лесу

Житель Речицы показал, какие грибы нашел за один день в лесу4
- 5.09.2026, 17:33
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Много белых.
Житель Речицы Виктор поделился результатом удачной вылазки в лес — полной корзиной отборных молодых грибов.
На «тихую охоту» мужчина отправился 3 сентября в Речицком районе и вернулся с богатым уловом.
@victor_iz_rechitsy #лесгрибыприродаречицабелыеборовики ♬ оригинальный звук - Виктор
Видео с грибной прогулки Виктор опубликовал в TikTok. На кадрах видно, что корзина почти доверху заполнена крепкими лесными находками.
Какие именно грибы попали в корзину, грибник не уточнил, однако по внешнему виду на видео можно разглядеть свежие белые грибы в хорошем состоянии.
Судя по опубликованным кадрам, сентябрьская прогулка по лесу для жителя Речицы выдалась особенно удачной.