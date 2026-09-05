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Белорусский футболист спас тонувшего человека

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  • 5.09.2026, 16:37
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Белорусский футболист спас тонувшего человека
Кирилл Нехин

Его наградили.

Белорусский футболист спас тонувшего человека. Речь идёт о Кирилле Нехине — защитнике клуба «Агро-Полесье» из Каменца, выступающего во второй лиге, пишет football.by.

Летом этого года Нехин отдыхал на пляже в Бресте, когда произошла критическая ситуация: один из отдыхающих начал тонуть и звать на помощь. Футболист не растерялся и, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти человека.

За проявленное мужество Общество спасения на водах наградило Кирилла почётной грамотой.

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