Белорусский футболист спас тонувшего человека3
- 5.09.2026, 16:37
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Его наградили.
Белорусский футболист спас тонувшего человека. Речь идёт о Кирилле Нехине — защитнике клуба «Агро-Полесье» из Каменца, выступающего во второй лиге, пишет football.by.
Летом этого года Нехин отдыхал на пляже в Бресте, когда произошла критическая ситуация: один из отдыхающих начал тонуть и звать на помощь. Футболист не растерялся и, не раздумывая, бросился в воду, чтобы спасти человека.
За проявленное мужество Общество спасения на водах наградило Кирилла почётной грамотой.