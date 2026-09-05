В Германии изменились настроения 5.09.2026, 17:02

2,370

Большинство немцев видит в России угрозу.

Более половины жителей Германии считают, что Россия представляет угрозу безопасности страны. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Deutschlandtrend, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно исследованию, 56% немецких избирателей считают, что Россия угрожает безопасности Германии. Опрос проводился с 31 августа по 2 сентября среди 1319 человек.

Настроения в обществе усилились на фоне серии происшествий, которые власти связывают с гибридной войной. В последние недели Германия столкнулась с атакой беспилотника на аэропорт Лейпцига, поджогом возле предприятий оборонной промышленности в Баварии, а также обнаружением взрывных и пиротехнических устройств у двух электроподстанций.

После первоначальной осторожности немецкое правительство публично возложило ответственность за атаку в Лейпциге на Россию. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил: «Мы не находимся в состоянии войны, но мы уже не можем сказать, что живем в мире».

Глава МВД Германии Александр Добриндт, в свою очередь, предупредил, что Германия стала «ежедневной целью гибридной войны». Речь идет не о военных действиях, но о кибератаках, шпионаже, пропаганде, дезинформации и диверсиях.

При этом отношение к России заметно различается между регионами страны. Почти половина жителей восточных земель Германии считают российскую угрозу незначительной или вовсе не ощущают ее. Аналогичная картина наблюдается среди сторонников ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — около двух третей ее избирателей считают угрозу со стороны России низкой.

Эти различия отражаются и в отношении к военной помощи Украине. Немногим более половины немцев считают нынешний уровень поддержки достаточным или выступают за его увеличение. Более четырех из десяти, напротив, полагают, что Германия зашла слишком далеко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com