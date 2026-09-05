У Лукашенко случилось обострение 7 Telegram-канал «Письма к дочери»

5.09.2026, 16:54

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Аж зудит все от этой боеготовности.

С тех пор, как кое-кто на той неделе вернулся от Путина, боеготовность его сильно беспокоит. Аж зудит все от этой боеготовности. Последний раз боеготовность его так беспокоила этой весной. И, обрати внимание, симптомы появились тоже сразу после того, как кое-кто вернулся от Путина.

Вообще, я давно заметил, что каждый раз, как кое-кто пообщается наедине с Путиным у него всегда появляется зуд в зоне боеготовности. То есть синдром беспокойной боеготовности (далее – СББ) передается, видимо, каким-то не очень хорошим путем. И вряд ли лечится.

Поэтому аккуратнее надо быть с боеготовностью в своем немолодом уже возрасте. Нельзя истощать организм, ослабленный всякими нехорошими излишествами. Этот организм и так распух. Все-таки мальчики уже не резвые и взоры не горящие. Кудри все куда-то облезли. Учитывать надо естественные возрастные ограничения. Вон прошлый раз острые симптомы прошли только через три месяца. А в телевизоре СББ так уже давно перешел в хроническую фазу.

Причем, что интересно, каждый раз обострение СББ имеет свои специфические проявления. Вот прошлый раз оно было пакетное. В смысле кое-кто распространял свои симптомы по воинским частям секретными пакетами через генерала Вольфовича. Боеготовности, что характерно, не помогло.

А в этот раз зудит уже во внутренних органах. Причем, зуд мгновенно перешел в лихорадочную фазу. За неделю эти внутренние органы провели внутри себя десять учений по отражению невидимой общественной угрозы своей безопасности. Вот ты угрозу их безопасности видишь? И я нет. А во внутренних органах она есть.

Потому что внутренние органы состояние своей безопасности знают лучше, чем мы с тобой. Внутренние органы чувствуют. Они всегда чувствуют. Дня не проходит, чтобы внутренние органы не чувствовали общественной угрозы своей безопасности.

И кое-кто чувствует угрозу своей безопасности там же, где и его внутренние органы. Поэтому у него там сейчас и зудит. Оно в принципе там давно уже зудит. Просто после общения с Путиным случилось обострение. Потому что для истекающих гарантов СББ – это можно сказать профессиональное заболевание.

Но, я тебе как доктор скажу – нельзя потакать болезни. Надо как-то бороться. Симптомы в конце концов хотя бы купировать.

Потому что сколько ты боеготовность ни проверяй, зудеть от этого все равно меньше не станет. Наоборот. Чем чаще проверяешь, тем оно сильнее зудит. Поэтому если боеготовность тебя беспокоит – главное ее не расчесывать.

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