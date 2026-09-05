Названо несколько способов, как расположить к себе кошку 3 5.09.2026, 16:02

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Многие из них активно заинтересованы в контакте с человеком.

Кошки действительно могут отдавать предпочтение одним людям и избегать других. Ученые выяснили, какие особенности поведения человека помогают расположить к себе животное и почему попытки навязать питомцу общение способны дать обратный результат, пишет «Курсор».

Исследования поведения кошек показывают, что, несмотря на репутацию независимых животных, многие из них активно заинтересованы в контакте с человеком. В одном эксперименте с участием 50 домашних и приютских кошек большинство предпочитали взаимодействие с людьми еде и игрушкам.

Важную роль играет развитое обоняние. Кошки способны отличать запах владельца от запаха незнакомого человека. В экспериментах животные дольше изучали незнакомые запахи, что указывает на способность распознавать людей по сенсорным признакам.

Кроме того, кошки могут реагировать на эмоциональное состояние человека. Когда животным давали образцы запаха людей, испытывавших разные эмоции, признаки страха вызывали более настороженную реакцию. Кошки чаще прижимали уши, напрягались, двигали хвостом и старались отойти.

Поведение самого человека также имеет большое значение. В исследовании с участием 119 добровольцев ученые наблюдали за их общением с кошками из приюта. Выяснилось, что животные лучше взаимодействуют с теми, кто замечает их сигналы и не пытается постоянно контролировать контакт.

Поэтому один из главных способов заслужить доверие кошки — предоставить ей возможность самостоятельно определять дистанцию. Попытки постоянно брать животное на руки, гладить или удерживать рядом вопреки его желанию могут, наоборот, мешать формированию привязанности.

При этом многое зависит от характера конкретной кошки и ее прошлого опыта. Исследования показывают, что животные, с раннего возраста привыкшие к присутствию людей, могут охотнее идти на контакт. У самцов определенную роль также способен играть гормональный фон.

Универсального способа заставить любую кошку полюбить человека ученые не обнаружили. Однако спокойное поведение, внимание к сигналам животного и уважение его личного пространства значительно повышают шансы завоевать доверие питомца.

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