Посол МИД Украины: От будущего Беларуси зависит безопасность всего региона

Посол МИД Украины: От будущего Беларуси зависит безопасность всего региона6
- 5.09.2026, 15:32
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Демократический транзит нужно готовить уже сейчас.
Ярослав Чорногор, посол по особым поручениям МИД Украины, отвечающий за контакты с недружественными странами, заявил, что от демократического транзита в Беларуси зависит безопасность всего региона. Об этом он написал в своем Instagram.
«Для Украины это не только вопрос отношений с соседним государством: от будущего Беларуси в значительной степени зависит безопасность всего региона. Поэтому уже сегодня важно поддерживать открытый и ответственный диалог с теми, кто отстаивает демократическое и суверенное развитие Беларуси», — написал дипломат.
Чорногор рассказал, что эти темы обсуждались во время его встреч с Молодежным и Общественным советами при МИД Украины. По его словам, на этих мероприятиях отдельное внимание уделили перспективам демократического транзита в Беларуси и взаимодействию с белорусскими демократическими силами.
Напомним, украинский эксперт по Беларуси и России Ярослав Чорногор был назначен послом по особым поручениям в мае 2026 года. В его обязанности входит взаимодействие с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.