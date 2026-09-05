Посол МИД Украины: От будущего Беларуси зависит безопасность всего региона 6 5.09.2026, 15:32

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Ярослав Чорногор

Демократический транзит нужно готовить уже сейчас.

Ярослав Чорногор, посол по особым поручениям МИД Украины, отвечающий за контакты с недружественными странами, заявил, что от демократического транзита в Беларуси зависит безопасность всего региона. Об этом он написал в своем Instagram.

«Для Украины это не только вопрос отношений с соседним государством: от будущего Беларуси в значительной степени зависит безопасность всего региона. Поэтому уже сегодня важно поддерживать открытый и ответственный диалог с теми, кто отстаивает демократическое и суверенное развитие Беларуси», — написал дипломат.

Чорногор рассказал, что эти темы обсуждались во время его встреч с Молодежным и Общественным советами при МИД Украины. По его словам, на этих мероприятиях отдельное внимание уделили перспективам демократического транзита в Беларуси и взаимодействию с белорусскими демократическими силами.

Напомним, украинский эксперт по Беларуси и России Ярослав Чорногор был назначен послом по особым поручениям в мае 2026 года. В его обязанности входит взаимодействие с демократическими силами и национальными движениями недружественных стран.

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