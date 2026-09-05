Мэр Минска пошел против пропагандистов Лукашенко? 4 5.09.2026, 15:13

6,102

Поводом стала информация о сроках строительства метро.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев заявил, что информация о переносе сроков строительства новых станций метро на два года — это фейк, и власти работают по плану. Об этом он сказал в эфире государственного телевидения, сообщает «Зеркало».

Ранее о том, что три новые станции третьей линии метро откроют только к концу 2030 года, писало издание «СБ. Беларусь сегодня».

Владимир Кухарев призвал «не реагировать на непонятные фейки, которые недавно были, что Мингорисполком переносит на два года, увеличивает сроки строительства метро».

«Это неправда, мы работаем по графику, по плану. В 2028 году мы планируем завершить строительство второй очереди третьей линии метро», — заявил он.

Также он анонсировал начало строительства четвертой, кольцевой, линии метро в следующем году.

Отметим, что 26 августа издание администрации Александра Лукашенко «СБ. Беларусь сегодня» сообщило, что три новые станции Зеленолужской линии — «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы народов» — планируют сдать до конца 2030 года.

В августе 2023 года главный инженер «Минскметростроя» Аркадий Арутюня рассказывал, что строительство северного участка Зеленолужской линии рассчитывают завершить через 66 месяцев после начала работ — то есть примерно к концу 2028 года.

В апреле 2026 года сообщалось, что открытие строящихся станций «Парк Дружбы народов», «Комаровская» и «Переспа» ожидается уже в 2028—2029 годах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com