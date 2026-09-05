«Золотая мечта» Трампа может превзойти Триумфальную арку в Париже

«Золотая мечта» Трампа может превзойти Триумфальную арку в Париже8
- 5.09.2026, 15:41
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Сторонники называют ее «одним из величайших произведений американской архитектуры».
Президент США Дональд Трамп продвигает строительство гигантской триумфальной арки в Вашингтоне. Высота монумента должна составить 76 метров, что сделает ее значительно выше знаменитой Триумфальной арки в Париже, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).
Проект впервые представили в октябре 2025 года под названием «Арка независимости». Теперь монумент называют Триумфальной аркой Соединенных Штатов
Согласно представленным эскизам, сооружение облицуют гранитом, украсят позолоченными скульптурами и оборудуют смотровой площадкой. На вершине планируют установить фигуру, напоминающую «Статую Свободы», с крыльями и факелом. На самой арке будет размещена надпись «Одна нация под Богом».
Новая арка окажется примерно на 54% выше парижской Триумфальной арки, которая достигает 49,5 метра. Она также превзойдет по высоте лондонскую Веллингтонскую арку, римскую арку Константина и Ворота Индии в Нью-Дели.
Министр внутренних дел США Даг Бургум заявил, что подготовительные работы начнутся уже в ближайшие недели. «Это станет одним из величайших произведений американской архитектуры», — написал он.
«Однако проект вызывает серьезные споры. Против него выступают ветераны, родственники погибших военнослужащих, архитекторы и организации по охране исторического наследия. Критики считают, что гигантское сооружение нарушит исторический облик Вашингтона и закроет важные виды на мемориалы Линкольна и Арлингтонское кладбище», пишут авторы.
Окончательное одобрение проекта пока не получено.