Важное правило о яичнице оказалось мифом 6 5.09.2026, 14:40

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Когда на самом деле нужно добавлять соль.

В кулинарном мире существует много укоренившихся мифов, и ни одно блюдо не имеет столько правил и ограничений, как яичница. В частности, давно считается, что яйца никогда не стоит солить перед приготовлением, потому что это делает их жесткими или водянистыми, однако все не так однозначно.

Как пишет Simply Recipes, проблема заключается не просто в том, чтобы не солить яйца перед приготовлением, а в том, за сколько времени до этого это делать.

«В естественном состоянии вода в яйцах связана с белками, словно хранится в губке. Когда белки в яйцах соприкасаются с источником тепла, они сжимаются, выдавливая воду из «губки», и в результате вы получаете жесткие или водянистые яйца. Никто не хочет начинать свой день с такого. Когда в игру вступает соль, она фактически начинает разрыхлять белки. Она никогда не расщепит их полностью, но разрыхляет их настолько, чтобы часть этой заключённой воды смогла выйти», - объясняют в материале.

Поэтому если посолить яйца перед приготовлением яичницы, это усилит эффект водянистости. Однако если посолить яйца заранее и дать им постоять еще 15 минут, то это фактически позволяет воде выделиться из белков и смешаться с яичной смесью.

«Таким образом, когда заранее посоленные яйца попадают на сковороду, резкого сворачивания не происходит, поскольку белки уже расслабились», - уверяют в публикации.

Несмотря на то, что это занимает больше времени, результат того стоит. В яйцах, которые посолили непосредственно перед или во время приготовления, белок получается более плотным и сухим.

«В яйцах, которым дали немного постоять с солью, белок получается гораздо более воздушным, поскольку вся вода из яиц остается в белке, а не вытекает в виде лужи на сковороду. Способ приготовления абсолютно тот же, но вся магия заключается в силе соли - в том, что есть у каждого на кухне!» - подытожило издание.

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