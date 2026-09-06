Сигал как мебель Путина 5 Александр Невзоров

6.09.2026, 6:30

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Манекен обучен кланяться, есть пельмени и насвистывать российский гимн.

Путину пора вносить в свои шоу хоть какие-то новации. Все одно и то же. В 2786-й раз. Опять, как грандиозный сюрприз, он предъявил публике чучело голливудского актера, которое возит в багаже много лет.

Конечно, г. Сигал впечатляющая работа китайских таксидермистов. Манекен обучен кланяться, есть пельмени и насвистывать российский гимн.

Впрочем, судя по тому, что этот муляж стремительно жиреет, нельзя исключать и его биологическую природу. Самая крутая синтетика не выдержала бы такого растяжения «кожи» и давно лопнула.

Но если это существо не манекен с моторчиками, а реальная знаменитость 80-х, то г. Сигал, конечно заключил супер-контракт. Давно позабытый он впихнулся на сладкую роль «друга России». И теперь должен не ногами махать в боевичках, а просто важничать при ноге русского диктаторы.

Как известно, Путин не жалеет долларов на понты. Ручной настоящий Голливудец, пусть и давно «погасший» — отличная мебель величия.

Фонарь Сигалу не грозит: тех 7 слов, которые он знает по-русски недостаточно, чтобы понимать преступность нанимателя. Да и чем эта роль отличается от любо другой?

Точная сумма сигальего гонорара — государственная тайна.

Александр Невзоров, Telegram

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