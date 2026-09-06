В Греции во время авиашоу разбился истребитель F-4 Phantom 6 6.09.2026, 6:00

6,400

Самолет разломился на две части.

В Греции потерпел крушение военный истребитель F-4 Phantom. Катастрофа произошла 5 сентября недалеко от авиабазы Танагра, расположенной примерно в 60 км к северу от Афин. В результате падения самолета погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает News247.

A HAF F-4 Phantom II just crashed at the Athens Fling Week airshow. We can only hope for the best, but I saw no parachutes. He hit the ground coming out of a turn. pic.twitter.com/JtW4YdPJ5x — Sova🇧🇬 (@sovva1_1) September 5, 2026

По предварительным данным, истребитель выполнял маневр на малой высоте во время захода на посадку, когда начал стремительно терять высоту. Самолет упал за пределами восточной части взлетно-посадочной полосы авиабазы, после чего взорвался. Обломки разлетелись по прилегающей к объекту территории, а сам самолет разломился на две части.

После падения возник масштабный пожар. Над местом аварии поднялся густой столб дыма, а огонь распространился на прилегающую территорию. К тушению возгорания привлекли около 85 пожарных, а также 11 самолетов и вертолет, сбрасывавших воду на пламя.

Авария произошла во время авиационного фестиваля Athens Flying Week — одного из крупнейших авиационных мероприятий в Греции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com