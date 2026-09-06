закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 14:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Греции во время авиашоу разбился истребитель F-4 Phantom

6
  • 6.09.2026, 6:00
  • 6,400
В Греции во время авиашоу разбился истребитель F-4 Phantom

Самолет разломился на две части.

В Греции потерпел крушение военный истребитель F-4 Phantom. Катастрофа произошла 5 сентября недалеко от авиабазы Танагра, расположенной примерно в 60 км к северу от Афин. В результате падения самолета погибли два члена экипажа.

Об этом сообщает News247.

По предварительным данным, истребитель выполнял маневр на малой высоте во время захода на посадку, когда начал стремительно терять высоту. Самолет упал за пределами восточной части взлетно-посадочной полосы авиабазы, после чего взорвался. Обломки разлетелись по прилегающей к объекту территории, а сам самолет разломился на две части.

После падения возник масштабный пожар. Над местом аварии поднялся густой столб дыма, а огонь распространился на прилегающую территорию. К тушению возгорания привлекли около 85 пожарных, а также 11 самолетов и вертолет, сбрасывавших воду на пламя.

Авария произошла во время авиационного фестиваля Athens Flying Week — одного из крупнейших авиационных мероприятий в Греции.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров