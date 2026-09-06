Переговоры Путина и посланников Трампа длились три часа 4 6.09.2026, 8:32

3,628

Фото: Getty Images

Американские представители покинули Кремль.

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Встреча продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ряд росСМИ.

Согласно информации, Уиткофф и Кушнер покинули территорию Кремля после более чем 2,5 часа переговоров с Путиным. В общем встреча продолжалась свыше трех часов.

В начале переговоров диктатор заявил, что с полуночи 5 сентября РФ не наносила ударов по Киеву. При этом он отрицал наличие договоренностей с Украиной о более широком прекращении ударов сроком на три дня.

По словам Путина, украинская сторона призывала к трехдневному перемирию, однако Москва якобы не заключала с Киевом подобных договоренностей.

Он также заявил, что российской стороне «комфортно работать» с Уиткоффом и Кушнером. При этом глава Кремля отметил, что контакты с американскими представителями якобы приносят пользу, а во время встречи планировал обсудить с ними «все модальности» урегулирования войны против Украины.

Уиткофф, в свою очередь, назвал общение с Путиным одним из «лучших и памятных» моментов в своей жизни.

После завершения переговоров американские представители покинули Кремль. Ожидается, что 6 сентября Уиткофф и Кушнер продолжат контакты уже в Киеве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com