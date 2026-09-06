закрыть
7 сентября 2026, понедельник, 14:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Переговоры Путина и посланников Трампа длились три часа

4
  • 6.09.2026, 8:32
  • 3,628
Переговоры Путина и посланников Трампа длились три часа
Фото: Getty Images

Американские представители покинули Кремль.

Спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Кремле. Встреча продолжалась более трех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ряд росСМИ.

Согласно информации, Уиткофф и Кушнер покинули территорию Кремля после более чем 2,5 часа переговоров с Путиным. В общем встреча продолжалась свыше трех часов.

В начале переговоров диктатор заявил, что с полуночи 5 сентября РФ не наносила ударов по Киеву. При этом он отрицал наличие договоренностей с Украиной о более широком прекращении ударов сроком на три дня.

По словам Путина, украинская сторона призывала к трехдневному перемирию, однако Москва якобы не заключала с Киевом подобных договоренностей.

Он также заявил, что российской стороне «комфортно работать» с Уиткоффом и Кушнером. При этом глава Кремля отметил, что контакты с американскими представителями якобы приносят пользу, а во время встречи планировал обсудить с ними «все модальности» урегулирования войны против Украины.

Уиткофф, в свою очередь, назвал общение с Путиным одним из «лучших и памятных» моментов в своей жизни.

После завершения переговоров американские представители покинули Кремль. Ожидается, что 6 сентября Уиткофф и Кушнер продолжат контакты уже в Киеве.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Красивая сказка кончилась
Красивая сказка кончилась Игорь Липсиц
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины
Привычная для Кремля картина начинает давать трещины Петр Олещук
В этот момент будет очень интересно
В этот момент будет очень интересно Валерий Пекар
Россия Путина не станет исключением
Россия Путина не станет исключением Гарри Каспаров