Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу: все подробности

Уиткофф и Кушнер провели в Кремле трехчасовую встречу: все подробности19
- 6.09.2026, 9:10
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Российский диктатор назвал ситуацию «очень непростой».
Представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вечером 5 сентября прибыли в Кремль для переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Этому предшествовал «деловой обед» со спецпосланцем правителя РФ Кириллом Дмитриевым, пишет OBOZ.UA.
Американские переговорщики «провели 3,5 часа за деловым обедом с Дмитриевым». По крайней мере, так сообщают официальные российские агентства.
Они показали, с какой помпой кортеж с Уиткоффом и Кушнером въехал на территорию Кремля.
Также уже обнародовано видео начала встречи американских переговорщиков с Путиным.
Кремлевский диктатор поприветствовал гостей и назвал «очень непростой» ситуацию, с которой им предстоит разобраться на переговорах в Кремле.
Путин заявил, что планирует обсудить с Уиткоффом и Кушнером «все модальности украинского урегулирования».
Он подчеркнул «высокий уровень доверия» к американцам как к посредникам в «украинском урегулировании». И добавил, что Трамп не прекращает попыток внести свой вклад в этот процесс.
В свою очередь, Уиткофф поблагодарил Путина за решение объявить «трехдневное прекращение огня по украинской столице» для организации визита делегации США в Киев. С полуночи 5 сентября «военные не наносили ударов по Киеву», подтвердил Путин, добавив, что «украинская сторона значительно снизила интенсивность ударов по российской территории» с того же момента.
Известно, что вместе с Путиным в беседе с Уиткоффом и Кушнером участвовали Ушаков и Дмитриев.
Другие подробности переговоров пока неизвестны.
После 23:00 (по минскому времени) переговоры были завершены. В целом переговоры Путина с Кушнером и Уиткоффом длились более трех часов.
Американцы уже покинули Кремль.
Что предшествовало
Американские представители привезли в Москву «новое предложение» по прекращению войны.
О том, что спецпосланцы Трампа сначала посетят Москву, а затем приедут в Киев, ранее сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 сентября.
«Сегодня уже четко определено, что американские представители в ближайшие дни будут в Украине и посетят Россию. Подробности поступили от команды президента США. Сегодня мы обсудили, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье – Киев», – сказал Зеленский.