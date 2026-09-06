В Варшаве прошел пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj
- 6.09.2026, 9:38
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Было мощно, искренне и максимально по-белорусски.
5 сентября в варшавском клубе Niebo состоялся юбилейный — уже пятый — фестиваль белорусской музыки Graj, сообщает Charter97.org.
За последние годы событие стало одним из ключевых культурных мероприятий для белорусского сообщества в Польше и за ее пределами. Фестиваль ежегодно объединяет лучших музыкантов и сотни любителей живой музыки, создавая пространство для встреч, творчества и вдохновения.
В этом году сцена Graj взорвалась энергией и эмоциями благодаря яркому составу:
Rodvaloth
RaState
Volski
J:Морс
Dzieciuki
«Дай Дарогу!»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Будет мощно, искренне и максимально по-белорусски!», — обещали накануне организаторы. Так оно и оказалось, в чем можно убедиться благодаря фоторепортажу Charter97.org.
Помимо музыки, на фестивале работал арт-маркет, где можно было приобрести уникальные изделия белорусских мастеров. Также был проведен благотворительный аукцион.