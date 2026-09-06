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В Варшаве прошел пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj

  • 6.09.2026, 9:38
  • 2,096
В Варшаве прошел пятый юбилейный фестиваль белорусской музыки Graj

Было мощно, искренне и максимально по-белорусски.

5 сентября в варшавском клубе Niebo состоялся юбилейный — уже пятый — фестиваль белорусской музыки Graj, сообщает Charter97.org.

За последние годы событие стало одним из ключевых культурных мероприятий для белорусского сообщества в Польше и за ее пределами. Фестиваль ежегодно объединяет лучших музыкантов и сотни любителей живой музыки, создавая пространство для встреч, творчества и вдохновения.

В этом году сцена Graj взорвалась энергией и эмоциями благодаря яркому составу:

Rodvaloth

RaState

Volski

J:Морс

Dzieciuki

«Дай Дарогу!»

«Разбітае Сэрца Пацана»

«Будет мощно, искренне и максимально по-белорусски!», — обещали накануне организаторы. Так оно и оказалось, в чем можно убедиться благодаря фоторепортажу Charter97.org.

Помимо музыки, на фестивале работал арт-маркет, где можно было приобрести уникальные изделия белорусских мастеров. Также был проведен благотворительный аукцион.

Volski
Rodvaloth
Rodvaloth
RaState
RaState
RaState
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
«Разбітае Сэрца Пацана»
Dzieciuki
Dzieciuki
Dzieciuki
Dzieciuki
Dzieciuki
Dzieciuki
Dzieciuki
«Дай Дарогу!»
«Дай Дарогу!»
«Дай Дарогу!»
«Дай Дарогу!»
«Дай Дарогу!»
J:Морс
J:Морс
J:Морс
Volski
Volski
Volski
Volski
Volski
Volski
Volski
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