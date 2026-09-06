Российская певица решила объяснить белорусам, что нужно носить «вдоль ночных дорог»34
- 6.09.2026, 15:42
- 24,546
В Instagram гродненского ГАИ.
В Instagram гродненского ГАИ решили необычным способом напомнить пешеходам о необходимости носить фликер в темное время суток. Для этого они пригласили сняться в ролике российскую певицу МакSим, пишет «Зеркало».
Ролик начинается со слов инспектора ГАИ. Он обращается к пешеходам, говоря, что если те «не хотят слушать» его коллег, тогда пусть послушают певицу МакSим.
— Дорогие гродненцы и белорусы, — обратилась та после слов гаишника. — Если вы идете вдоль ночных дорог, не забывайте брать с собой фликер.
«Вдоль ночных дорог» — фраза из популярной песни МакSим «Знаешь ли ты», вышедшей в 2006 году на дебютном альбоме исполнительницы. Помимо этой композиции, хитами с него стали «Трудный возраст», «Ветром стать», «Нежность».
Хотя в кадре, где снимается МакSим, нет никаких опознавательных знаков, указывающих на то, что она физически снимается в Беларуси, похоже, что видео не сгенерировано искусственным интеллектом. Вдобавок певица из России в конце августа выступала в Лиде, что находится как раз в Гродненской области. Возможно, съемка для ГАИ была частью контракта артистки.
Подписчики оценили креатив ГАИ — у ролика почти 5000 лайков и 200 комментариев. «Ну тут как бы уже уровень ничего себе», «Сотруднику, кто это придумал, успехов и процветания. Имидж и уважение к ГАИ сразу стремительно пошел вверх. Просто супер. Тут даже не певица играет роль, а подача правильная», — писали в отзывах.